Наступление Путина

Россия с возрастающей самоуверенностью утверждается в роли авторитарной державы, а "некоторые европейские министры, отвечающие за внешнюю, внутреннюю и оборонную политику, кажется, заняты поиском псевдорешений в миграционном кризисе и популярными сегодня нападками на Эрдогана", пишет в статье на сайте Der Standard Пауль Лендвай.

"Демонстрация Кремлем солидарности с правыми популистами Европы сеет неуверенность и оказывает все более сильное влияние на политические события в ЕС. Лидер французских правых популистов Марин Ле Пен, которую несколько дней назад Путин демонстративно принимал в Кремле в разгар предвыборной гонки во Франции, является одним из самых громогласных критиков антироссийских санкций, а в ходе теледебатов даже потребовала признать аннексию Крыма, противоречащую нормам международного права", - говорится в статье.

Ле Пен, продолжает автор, как и многие правые популисты в Германии, Австрии или Болгарии, восхищается Путиным как "сильным национальным лидером, который уверенно выступает против диктата со стороны ЕС и американской гегемонии, позиционируя себя в роли спасителя западной цивилизации, которой угрожают гомосексуалисты и мигранты-мусульмане. С возрастающей самоуверенностью Россия закрепляется в роли авторитарной державы и на Балканах".

Сообщения из Македонии и Черногории, Косово и Сербии подтверждают деятельность широкой сети, которая способствует противникам ЕС деньгам, ноу-хау и информационной поддержкой - через "Спутник" и RT, говорится в статье. Путин хочет быть гегемоном в Европе, и это действительно большая опасность, особенно для стран Балтии и Украины.

"Политическое наступление Владимира Путина можно остановить только единой европейской оборонной и внешней политикой", - уверен Линдвай.