Турция шпионит в Германии за сторонниками Гюлена

Турецкая разведка MİT, по всей видимости, массово шпионит в Германии за лицами, симпатизирующими так называемому движению Гюлена. По информации немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, а также радиостанций NDR и WDR, во время Конференции по безопасности в Мюнхене глава MİT передал список с именами нескольких сотен проживающих в ФРГ сторонников Гюлена президенту Федеральной разведывательный службы Германии (BND).

Перечень содержит адреса, номера мобильных и стационарных телефонов, а во многих случаях даже фотографии возможных сторонников Гюлена, которого в Турции подозревают в организации неудавшегося путча. Всех его последователей там классифицируют в качестве террористов. Анализ информации, проведенный немецкой стороной, показал, что ряд фотографий из списка был сделан скрытно, в том числе при помощи камер наблюдения. В общей сложности в списке, как говорится далее, содержится более 500 позиций - около 300 имен и примерно 200 различных организаций, среди прочего союзов и школ, которые могут иметь отношение к Гюлену. Президент BND Бруно Каль уже проинформировал о наличии досье федеральное правительство, немецкую контрразведку, Генпрокуратуру и Ведомство по уголовным делам.

В итоге из-за опасений за безопасность лиц, включенных в список, ряд немецких федеральных земель уже проинформировал их о направленной против них деятельности MİT. Глава МВД федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус уже назвал факт "слежки за людьми в Германии неприемлемым".

Как заявил в беседе с Sueddeutsche Zeitung представитель Земельного управления полиции федеральной земли Нижняя Саксония, власти информируют людей, за которыми ведется слежка, "с той целью, чтобы они знали, что они могут столкнуться с репрессиями в случае поездки в Турцию". Полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия предостерегает людей от "посещения турецких дипломатических учреждений в Германии".

Между тем в немецких силовых ведомствах началась дискуссия относительно последствий шпионажа со стороны Турции. Эксперты Ведомства по охране конституции Германии уже начали выяснять, каким образом MİT получила информацию. В то же время, согласно расследованию немецкой Генпрокуратуры, в шпионаже на территории Германии подозревают Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии (DITIB). Имамы из этой организации якобы и передавали в Анкару данные о сторонниках Гюлена, добавляет Sueddeutsche Zeitung.