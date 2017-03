28 марта 2017 г. Юлия Йоффе | The Atlantic Что недавние акции протеста в России означают для Путина Тот факт, что тысячи человек, не считаясь с риском, приняли участие в акциях против коррупции 26 марта, причем не только в Москве и Петербурге, "важен сразу в нескольких отношениях, и все его аспекты неблагоприятны для Путина", - пишет в The Atlantic журналистка Юлия Йоффе. "Во-первых и в-главных, это была поразительная демонстрация могущества Алексея Навального, который объявил, что баллотируется в президенты в 2018 году. Шансы у него в лучшем случае невелики, и Кремль, возможно, даже не разрешит ему баллотироваться. Но он продемонстрировал, что обладает реальным политическим могуществом, что десятки тысяч человек по всей стране считают его легитимным лидером, хотя Кремль усердно старается оттеснить его на обочину, не допуская на государственные телеканалы (которые остаются главным источником новостей для россиян) и фабрикуя полдюжины уголовных дел на него", - говорится в статье. "Во-вторых, это свидетельствует, что, хотя правительство полностью контролирует телевидение и потихоньку устанавливает контроль над интернетом, высокие технологии и соцсети остаются мощными инструментами", - пишет автор. К воскресенью разоблачительный фильм Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве был просмотрен в интернете без малого 12 млн раз, пишет Йоффе. Не факт, что все зрители поверили Навальному, но они все равно посмотрели фильм. Это также значит, что Навальный способен влиять на людей даже в "сердце путинской страны". "В-третьих, это признак, что, хотя экономический кризис в России немного поулегся, а россияне, по распространенному мнению, адаптировались к медленному спаду в экономике, популистские призывы экономического характера возымели достаточный резонанс, чтобы участие в демонстрациях было массовым (по российским меркам)", - говорится в статье. "В-четвертых, вопреки усилиям правительства по организации "патриотического" (то есть проправительственного) воспитания молодежи, спонсированию различных кремлевских молодежных организаций и запугиванию школьников и студентов, чтобы те не посещали подобные акции, среди демонстрантов в воскресенье была очень велика доля совсем юных", - пишет автор. Полиция задерживала и несовершеннолетних. "Кремль уже принимает ответные меры", - пишет автор. Так, Леониду Волкову, главе избирательного штаба Навального, предъявлены обвинения в разжигании ненависти. Навальный приговорен к 15 суткам административного ареста. "Поскольку он уже получил условный срок по другому сфабрикованному делу, недавно предъявленные обвинения могут вылиться для него в несколько лет тюремного заключения", - говорится в статье. По мнению Йоффе, "еще несколько десятков протестующих могут надолго оказаться в тюрьме, совсем как после событий мая 2012 года". "Но запугивание и приговоры к тюремному заключению - это краткосрочное решение. А минувшее воскресенье показало, что эффект от таких мер крайне невелик", - пишет автор. По мнению Йоффе, акции 26 марта, как и протесты 2011-2012 годов, "неожиданно пробили брешь в "фасадной стене" равнодушия и смирения, которую так старательно пытался выстроить Кремль. Но позади этого фасада что-то явно переменилось". Источник: The Atlantic