Путину неожиданно приходится опасаться за свою власть

Подобных "протестов Россия не видела уже несколько лет", пишет корреспондент немецкой газеты Die Welt Юлия Смирнова о протестах против коррупции, которые прошли от Санкт-Петербурга до Владивостока с участием десятков тысяч человек.

По данным правозащитной организации ОВД-Инфо, только в Москве в воскресенье было арестовано более тысячи протестующих. Вряд ли кто-то ожидал, что гнев и разочарование людей выплеснутся с такой силой. Последний раз, как напоминает журналистка, россияне выходили с протестами пять лет назад - тогда они возмущались фальсификациями на думских и президентских выборах. В 2012 году протесты были жестоко подавлены, а законы о демонстрациях серьезно ужесточены.

В будущем году Путин хочет переизбраться на новый президентский срок. "В этом уверены все, хотя Кремль пока не высказал своей официальной точки зрения. И до последнего момента казалось, что самой большой проблемой для триумфа Путина станет политическая апатия и низкая явка на выборах", - пишет Смирнова.

Вплоть до последнего времени "люди молча терпели ухудшение экономической ситуации в связи с падением цен на нефть и санкциями, а пропаганда, восхвалявшая военные и внешнеполитические успехи России, страх перед ужесточившимся наказанием и отсутствие веры в возможность скорых политических изменений удерживали их от того, чтобы выходить с протестами", говорится в статье.

Но воскресные события показали, что "оппозиция все же способна на мобилизацию людей", продолжает Смирнова. Протестующие последовали призыву оппозиционера Алексея Навального: в начале марта он и его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовали фильм-расследование о премьер-министре Дмитрии Медведеве и его "коррупционной империи" из вилл, роскошных яхт и виноградников в Италии, которыми управляют подставные лица.

Это расследование и стало поводом для воскресной демонстрации. Символами протеста стали желтые резиновые уточки, намекающие на дом для уток на одной из дач Медведева, и модные кроссовки, которые любит покупать российский премьер, добавляет журналистка.