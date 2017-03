28 марта 2017 г. Дэвид Филипов | The Washington Post Вот что я увидел на огромном антикоррупционном митинге в Москве "Молодой человек с плакатом выглядел уверенно, когда шел мимо ободряющей его толпы. Он был как будто равнодушен к полиции и держал свой плакат, порицающий коррупцию властей, высоко, как самодельный флаг, - рассказывает Дэвид Филипов, корреспондент The Washington Post. - Потом, мгновенно, пятеро омоновцев в бронежилетах повалили парня, подхватили и потащили прочь под выкрики толпы "Позор! Позор!". "Я был поражен тем, как быстро акт мирного протеста перерос в жесткий арест, но это был не единственный шок в воскресенье, - пишет журналист. - Более 20 тыс. человек пришли на демонстрацию против коррупции - гораздо больше, чем кто-либо ожидал. Это была крупнейшая из десятков протестных акций, прошедших по всей стране". "Пока устрашающего вида полицейские в камуфляже выстраивались вдоль улиц, я удивлялся праздничному настроению протестующих, - продолжает Филипов. - Я видел подростков, которые бросали вызов полиции лозунгами вроде "Всех не пересажаешь". Я встретил пару, которая пришла на митинг со своим годовалым малышом: казалось, они наслаждались городской ярмаркой - только барбекю и игры заменяло постоянно звучавшее предупреждение полиции о разгоне". "Когда полиция посчитала, что на воскресную демонстрацию в Москве вышли 7 тыс. человек, она не приняла в расчет толпы, струящиеся вверх и вниз по километровой Тверской улице", - отмечает автор. В ходе акции символом официальной коррупции стала желтая уточка: игрушка олицетворяет роскошный дом для уток в поместье, которое, как утверждается, принадлежит премьер-министру России, говорится в статье. Источник: The Washington Post