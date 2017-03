28 марта 2017 г. Майк Роджерс | The Wall Street Journal Америка плохо подготовлена к противостоянию российскому информационному оружию "Когда историки оглянутся на выборы 2016 года, они, вероятно, определят, что те были одной из самых успешных информационных кампаний в истории, - предполагает в The Wall Street Journal бывший председатель постоянного специального комитета по разведке Конгресса США Майк Роджерс. - Иностранная держава, посредством целенаправленного применения киберинструментов с целью повлиять на американский избирательный процесс, смогла бросить тень сомнения на легитимность выборов, породить сомнения в пригодности победителя к должности, запятнать исход голосования и сорвать повестку нового президента". "Историки также увидят беспомощный Конгресс - что демократов, что республиканцев, - сосредоточившийся на межпартийной игре в "попался" и фундаментально проваливший свою обязанность собирать информацию, призывать чиновников к ответу и, в конечном итоге, служить интересам страны, - говорится в статье. - Независимо от того, причастен ли штаб Трампа или его персонал к московскому вмешательству, мы упускаем более важный момент: российское вмешательство повлияло на то, как американцы воспринимают мирный переход власти от одного президента к следующему". "Конгресс слишком сосредоточен на деревьях, чтобы увидеть пугающий лес. Вместо того чтобы заниматься острой межпартийной борьбой, депутаты должны расследовать российские пропагандистские операции и информационную войну. Им надо выяснять, как уменьшить влияние иностранных троллей, и оповещать американцев о возможностях Москвы. Это многое сделает для спасения республики", - резюмирует автор. Источник: The Wall Street Journal