Балканы: одних военных недостаточно

Кризис в Македонии, национализм в Косово и 180 министров в Боснии и Герцеговине: Балканы ходят ходуном. "Европа предпочитает отворачиваться от проблем, отдавая регион на волю великодержавным амбициям России", - пишет колумнист Die Zeit Тео Зоммер.

С момента окончания войны на Балканах НАТО, ЕС и ООН разместили в Боснии, Косово и Македонии десятки тысяч военных - в том числе около 65 тыс. военнослужащих бундесвера. Это и силы KFOR под непосредственным командованием альянса, и миссия ЕС Eulex в Косово, объявившем в 2008 году о своей независимости и с тех пор воспринимаемом многими лишь в качестве "мафиозного государства". "Вот уже четверть века высокопоставленные чиновники и спецпредставители ЕС изо всех сил стараются добиться стабилизации обстановки и в Боснии и Герцеговине. Однако все усилия остаются тщетными. Большая политика забыла Балканы", - констатирует автор.

Долгое время в Европе теплилась надежда, что перспектива членства в ЕС образумит региональных игроков. "Со временем европейская перспектива утратила, однако, свою привлекательную силу. Европа отворачивается, отдавая Западные Балканы на откуп их старым проблемам: ядовитому национализму, рискованным территориальным притязаниям и этническому безумию".

После подписания Дейтонского соглашения (соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992-1995 годов. - Прим. ред.) в Боснии и Герцеговине сформировалась странная государственная конструкция. При численности населения в 3,5 млн человек это искусственное государственное образование состоит из Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко. Государство имеет трех президентов и три правительства, в которых работают в общей сложности 180 министров. В будущем году там предстоят выборы, на фоне которых следует ждать обострения напряженности, считает автор статьи.

"Косово на практике разделено на албано-мусульманский Юг и сербско-православный Север, находящийся на содержании Белграда. В последние годы наметилось постепенное сближение между Приштиной и Белградом; однако в преддверии выборов в сербский парламент в начале апреля с новой силой зазвучали националистические и этнически-популистские тона предвыборных заявлений. Еще одной причиной разлада могут стать процессы по делу "Армии освобождения Косово" в рамках Международного трибунала по бывшей Югославии, фигурантами которых могут стать многие ведущие косовские политики", - говорится в статье.

"Вот уже три года накаляется ситуация и в Македонии. Там после декабрьских выборов своего апогея достигли разногласия между македонским большинством (64%) и албанским меньшинством (25%). Президент страны Никола Груевский несмотря на поражение на выборах отказался выпускать бразды правления из рук. Эксперты опасаются, что кризис власти может обернуться гражданской войной", - замечает автор и цитирует верховного дипломата ЕС Федерику Могерини, которая призвала премьера страны "не играть с огнем". Могерини, поясняет автор, опасается новой миграционной волны в Европу.

"С демократизацией Западных Балкан все обстоит не лучшим образом - что не в последнюю очередь связано с плачевным экономическим состоянием региона. Это - одна из причин, вселяющих обеспокоенность. Вторая, - полагает журналист, - связана с геополитикой, а точнее, с противостоянием сторонних держав на ослабленных рубежах Европы".

"Президент Турции Эрдоган при помощи своей неясной неоосманской внешней политики ищет возможности для самовыражения прежде всего на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, однако становится частым гостем и на Балканах, некогда входивших в состав Османской империи. Русские при Путине активно стараются восстановить свое прежнее влияние в первую очередь в православных странах. В Сербии, с которой Россия заключила стратегическое партнерство, русские участвуют в военных учениях вблизи хорватской границы. В Болгарии и Македонии растет благосклонное отношение к Кремлю. Многое указывает на то, что русские стоят за попыткой переворота в Черногории. Пропагандистские СМИ Москвы, такие как Sputnik и Russia Today, набирают популярность".

Европа при этом смотрит в сторону, предпочитая концентрировать свое внимание на странах Балтии и Украине. Она инвестирует миллиарды в балканские государства, но и этого недостаточно, чтобы Балканы в очередной раз не превратились в пороховую бочку, замечает в заключение автор статьи.