Российский посол в Австралии должен был выполнить свою работу, не имея на вооружении ничего, кроме стакана воды

"Это был триумф по части напускания тумана", - утверждает журналист ABC News Стивен Дзедзиц, комментируя мероприятие, на котором российский посол в Австралии Григорий Логвинов отвечал на вопросы журналистов. Незадолго до этого правительство Австралии "объявило, что из страны будут выдворены два российских шпиона", говорится в статье.

"Первое заявление посла: два чиновника, которых Австралия объявила "персонами нон грата", в действительности не были шпионами. Это были "кадровые дипломаты", жестоко изгнанные капризным австралийским правительством, которое обманул его ближайший союзник - Соединенное Королевство", - говорится в статье.

Автор возражает: "Возможно, Канберра - не средоточие международных интриг, но факт тот, что все крупные державы имеют на службе сотрудников разведки".

"Понимаете ли вы, как глупо звучат ваши слова, когда вы говорите, что в Австралии нет российских шпионов?" - спросил один журналист.

"Я не чувствую себя глупо, - ответил посол. - Я знаю, что говорю".

В газетах появились многочисленные фото сотрудников российского посольства, отмечает автор.

"Это очень смешно", - заявил Логвинов. "На фото кажется, что у сотрудников "очень шпионский" вид. Но реальность, сказал он, более прозаична. Один из мужчин - всего лишь водитель. Одна из женщин, которые выглядят подозрительно, - на самом деле их главный бухгалтер. Вторая - жена повара посольства. А третья особа? Он не смог припомнить. В остальном у Логвинова были объяснения всему", - говорится в статье.

Автор напоминает: британские власти утверждают, что существуют убедительные доказательства того, что против Сергея Скрипаля было применено нервно-паралитическое вещество, разработанное в СССР в 80-е годы.

"Западные разведслужбы заявляют, что за атакой, несомненно, стояла Россия. Но посол уверял, что Россия невиновна. Собственно, во всем этом фуроре есть что-то крайне подозрительное", - говорится в статье.

"Боже мой, кто видел Скрипалей после их предполагаемого отравления?" - спросил посол.

Кто-то спросил: "Вы говорите, что они здоровы?" "Я ничего не говорю!" - ответил посол.

"Но было очевидно, что происходит. Соединенное Королевство, должно быть, состряпало всю эту атаку нервно-паралитическим веществом - сообща с США - в рамках колоссального заговора, чтобы изолировать Россию", - пишет автор.

"С точки зрения тех, кто наблюдает за Кремлем, это была знакомая песня об обиде на попустительство, допускаемое "евроатлантическими" державами", - замечает журналист.

По словам автора, затем посол перешел от обороны к наступлению. Логвинов заявил: "У нас есть негативная история неподобающего поведения австралийских властей. Мне не хотелось бы вдаваться в подробности, но в 2016 году это происходило. В 2017 году это происходило".