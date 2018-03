28 марта 2018 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Почему эта высылка дипломатов может стать переломным моментом для США и России Крупнейшая в истории высылка российских дипломатов из США может стать точкой перелома во все более хрупких американо-российских отношениях, пишет журналист The Christian Science Monitor Фред Уэйр. По словам экспертов, после череды дипломатических кризисов высылка 60 россиян на фоне проявления антироссийской солидарности Запада в деле Скрипаля может означать конец работающей дипломатии между двумя странами. США также закрывают консульство в Сиэтле, последнее российское диппредставительство на Западном побережье. "Закручивающаяся спираль кризиса может повлиять на россиян, не имеющих отношения к официальным кругам, сделав более достоверной риторику Кремля об окруженной врагами России и усилив в обществе недоверие ко всем представителям Запада", - отмечает автор публикации. "Это определенно новый этап в американо-российской конфронтации, и, похоже, он будет бессрочным, - говорит директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. - Учитывая сам масштаб высылки из США, дипломатическая деятельность России может быть полностью скована. На Западном побережье США большое российское сообщество, и людям теперь будет трудно получить самые рядовые консульские услуги". "Еще один зловещий знак - настойчивые заявления Белого дома, что 60 российских дипломатов высылаются по соображениям национальной безопасности, потому что они шпионы, - пишет Вейр. - Эксперты указывают: да, агенты разведки по традиции прикомандированы почти к каждому посольству на Земле, но на их существовании редко заостряют внимание столь безапелляционно". "Причины, как кажется, очевидны: любую дипломатическую активность России в США теперь будут демонизировать. Впрочем, то же самое произойдет и в России, где политическая культура намного более восприимчива к мысли о том, что все иностранцы - шпионы", - отмечается в статье. "Если Россия ответит таким же образом, изоляция станет неизбежной, - говорит замдиректора Института США и Канады Павел Золотарев. - В любой стране развитие зависит от сохранения полного спектра отношений с внешним миром. Если убрать один элемент, это повлияет на всю систему. Мы слишком хорошо помним времена "железного занавеса" и то, как это обрекло нашу страну на отсталость". По словам аналитиков, обычные россияне ужаснулись бы, если было бы доказано, что их лидеры поручили совершить нападение с нервно-паралитическим газом. Но в отсутствие доказательств они склонны верить опровержениям Кремля, а заявления Запада воспринимают как ничем не спровоцированные оскорбления и слепую антироссийскую враждебность. "Пока подозреваемого нет, нет ясной картины того, как было совершено преступление, и нет мотива, - говорит главный редактор журнала "Россия во внешней политике" Федор Лукьянов. - Но политические обвинения прозвучали быстро, и вскоре последовало наказание. Почти неважно, какое доказательство в итоге появится, линии уже проведены. Все уже стали заложниками собственной риторики. Поэтому, конечно, россияне более, чем когда-либо, сплотятся вокруг Кремля". Даже если дипломатия окончательно откажет, останется несколько каналов связи, отмечает далее Уэйр. Российские и американские военные, по-видимому, эффективно координируют действия в Сирии, а визит в Вашингтон трех руководителей российской разведки позволяет предположить, что они по-прежнему способны общаться друг с другом по таким общим проблемам, как терроризм. Аппарат для разрешения споров есть и в рамках распадающегося режима по контролю над ядерными вооружениями. Источник: The Christian Science Monitor