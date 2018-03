28 марта 2018 г. Бетси Вудрафф | The Daily Beast Олигарх, которого обвиняли в кровожадности, обманутый экс-глава ЦРУ и "гном Трампа" "25 сентября 2017 года комната без окон в цокольном этаже Капитолия стала местом одного из самых загадочных мероприятий, проведенных в Вашингтоне в недавнее время", - повествует журналистка The Daily Beast Бетси Вудрафф. "Кто был готов этому содействовать: инвестор, на которого однажды неудачно подали в суд, обвиняя его в содействии убийству его собственного начальника, а также экс-конгрессмен с северо-запада Флориды и экс-сотрудник избирательного штаба Трампа. Одно из двух украинских СМИ, освещавших это событие, принадлежит старому деловому партнеру Пола Манафорта - человеку, которого федеральная прокуратура (США. - Прим. ред.) называет "партнером русской организованной преступности в высшем эшелоне". Ах да, в этом также участвовал экс-директор ЦРУ", - говорится в статье. По словам автора, эта история началась 19 июня 2014 года в Киеве, когда ЦБ Украины возглавила Валерия Гонтарева. Одной из главных перемен под ее руководством стала национализация коммерческого ПриватБанка, сооснователем которого был олигарх Игорь Коломойский. После этого "Гонтаревой поступали многочисленные угрозы", пишет автор. 10 апреля 2017 года она заявила, что покидает свой пост. "Спустя 5 месяцев в Вашингтоне произошло нечто странное: американские лоббисты провели на цокольном этаже Капитолия мероприятие якобы на тему борьбы с коррупцией. На мероприятии очерняли Гонтареву", - пишет издание. Организаторы распространяли литературу, в которой утверждалось, что Гонтарева опасна для экономической стабильности Украины. "Автором доклада назван депутат украинского парламента Сергей Тарута", - сообщает автор. "Организаторы мероприятия категорично утверждают, что не планировали ничего, чтобы придать ему видимость заседания в Конгрессе. Но именно таким образом освещали его украинские репортеры, которые присутствовали на мероприятии. Экс-член Палаты представителей Конни Мэк, один из американских лоббистов, организовавших мероприятие, был со значком, который носят конгрессмены. Экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси был на мероприятии и кратко выступил перед собравшимися", - говорится в статье. "Вулси намеренно ввели в заблуждение о характере этого мероприятия, когда он согласился прийти", - заявил изданию Джонатан Фрэнкс, официальный представитель Вулси. В отчетности перед федеральными органами лоббисты - Конни Мэк и Мэтт Килен - сообщили, что провели мероприятие по заказу "компании-прокладки" (как называет ее издание) Interconnection Commerce SA, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Со своей стороны, "Мэк обвинил лоббистскую фирму BGR Group, работающую на президента Порошенко, в распространении версии, будто он и Килен устроили фальшивое заседание Конгресса. Мероприятие освещалось двумя украинскими СМИ. Одно из них, "Перший Канал", назвало его заседанием несуществующего "комитета Конгресса США по финансовым вопросам". Вторым СМИ было UkraNews (так в оригинале. Возможно, подразумевается информагентство "Укра?нськ? новини" с доменом ukranews.com. - Прим. ред.). Автор пишет, что UkraNews, по данным организации Objective Project, принадлежит Дмитрию Фирташу. Издание напоминает: "Федеральная прокуратура Чикаго добивается экстрадиции Фирташа в США, чтобы отдать его под суд за вымогательство. В 2008 году Манафорт, его бывший помощник Рик Гейтс и Фирташ работали над сделкой по приобретению нью-йоркского Drake Hotel за кругленькую сумму в 850 млн долларов, но сделка сорвалась". Адвокат Фирташа Ленни Дэвис заявил, что Фирташ не имел к мероприятию никакого отношения. Автор вопрошает: "Кто же, в таком случае, придумал это фальшивое заседание? И кто его оплатил?" По словам журналистки, о своей полной ответственности заявила "малоизвестная фигура - Анатолий Моткин". "Элисон Пэтч, официальный представитель Моткина, сказала, что Моткин оплатил мероприятие сам в своем личном качестве", - сообщает издание. "Моткин был помощником Бадри Патаркацишвили, когда тот, по некоторым сведениям, пытался спровоцировать государственный переворот в Грузии. После смерти Патаркацишвили Моткин был втянут в судебную тяжбу с кузеном Патаркацишвили. В документах, поданных в составе гражданского иска в суд штата Нью-Йорк, кузен утверждал, что Моткин участвовал в сговоре с целью убийства Патаркацишвили", - говорится в статье. Пэтч заявила: "Зная об интересе (Моткина. - Прим. ред.) к поддержке антикоррупционных усилий, Тарута поделился информацией о своем докладе. Г-н Моткин нашел представленные доказательства убедительными и решил, что если он может помочь донести эти проблемы до людей, способных что-то изменить, то это сделает". Между тем эксперт Андерс Ослунд (Atlantic Council) "сказал, что, по его мнению, движущей силой мероприятия был Игорь Коломойский - украинский олигарх, чьи приятели потеряли все эти деньги, когда ПриватБанк был национализирован. На взгляд Ослунда, у Коломойского были миллионы причин ненавидеть Гонтареву", пересказывает издание. "Звучали утверждения, что Коломойский был причастен к заказным убийствам, сам он это отрицает. Адвокат Коломойского не откликнулся на многочисленные просьбы о комментариях", - пишет издание. Источник: The Daily Beast