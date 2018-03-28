Европейские политики с отлаженными российскими контактами

Некоторые страны ЕС не стали высылать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". По совершенно разным причинам, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Из-за своего особого положения Бельгия, в которой размещаются европейские ведомства и политическая штаб-квартира НАТО, пока не стала вводить штрафные меры против России", - передают авторы публикации.

Журналисты издания также отмечают, что бельгийский премьер-министр Шарль Мишель указал на то, что следует оставлять открытыми дипломатические каналы "с теми странами, с которыми мы расходимся во мнениях".

"Правительство Мальты, - продолжает FAZ, - обосновывает свое решение не высылать российских дипломатов опасениями в связи с вероятными негативными последствиями, которые могут отразиться на работе небольшого посольства Мальты в Москве - так звучит официальная версия. (...) По словам представителя мальтийского правительства Курта Фарруджиа, если представительство Мальты не сможет осуществлять свою работу, это фактически будет обозначать разрыв дипломатических отношений между Россией и Мальтой, что выходит за объем нынешних санкций ЕС. В общем и целом, правительство в Валетте поддерживает Великобританию и партнеров по ЕС в их позиции в отношении Москвы".

"Ни для кого не секрет, что Мальта не хочет обострять, а тем более ставить под угрозу отношения с Москвой в первую очередь из-за процветающей продажи мальтийского гражданства (...) богатым русским. Иностранцы могут приобрести гражданство Мальты за 1,1 млн евро. (...) Половина из 2 тыс. новых граждан, которые получили в прошлом году свой новый паспорт, приходится на долю русских. Паспорт гражданина ЕС позволяет им беспрепятственно въезжать на территорию 160 стран, в том числе США. Этот бизнес приносит миллиарды - и Валетта не хочет ставить на нем крест, вводя санкции против России", - говорится в статье.

"То, что Австрия не хочет присоединяться к решению о высылке российских дипломатов, канцлер Себастьян Курц объяснил "традиционно хорошими контактами" с Россией. По словам канцлера, Вена будет "воздействовать" и "оказывать давление" на Москву по дипломатическим и политическим каналам с целью внести вклад в расследование. Глава МИД страны Карин Кнайсль заявила во вторник о том, что, даже если выяснится, что Россия стоит за химической атакой в Солсбери, позиция Австрии, возможно, не изменится. (...) В аналогичном ключе намерены действовать Словакия и Словения", - отмечают корреспонденты издания.

"Хорошие отношения, на которые намекает Курц, привели в 2014 году к тому, что президента Владимира Путина торжественно встречали в Вене представители политики и экономики, невзирая на украинский кризис и аннексию Крыма", - говорится в статье.

Тогда Курц был главой внешнеполитического ведомства страны, сегодня "его позиция как главы правительства не удивляет, тем более что его партнером по коалиции является правая Австрийская партия свободы, которая заключила с российской правящей партией соглашение о сотрудничестве", - пишет издание. Оно указывает на то, что австрийская оппозиция демонстрирует почти единогласное понимание подобной политики.

В отличие от большинства стран ЕС, Австрия не входит в НАТО. Свой вклад вносят и экономические связи - например, между концерном ÖMV и российским "Газпромом".

Высылать российских дипломатов отказались и Греция с Кипром, отмечает FAZ. "Хотя греки и не славяне, однако с русскими их объединяет православная вера".

Кроме того, продолжают авторы, правящая с 2015 года в Греции коалиция из "Союза радикальных левых" премьера Алексиса Ципраса и правопопулистских "Независимых греков" проводит в отношении России неоднозначную политику.

Еще до того, как было сформировано новое правительство после выборов в 2015 году, партия Ципраса первым пригласила в свой афинский офис российского посла. "Одним из первых шагов правительства Ципраса стало предостережение относительно греческого вето против продления антироссийских санкций. В качестве благодарности Россия, как тогда сообщалось, планировала исключить греческую продукцию из своего эмбарго. Греция затем изменила свою позицию, однако тот факт, что глава МИД Греции Никос Котзиас в прошлом приглашал радикального российского националиста Александра Дугина с докладом в Университет города Пирей, хорошо вписывается в образ правительства, которое с пониманием относится к интересам Москвы", - говорится в статье. Отношения между Афинами и Москвой заметно улучшились при Ципрасе.

"Российское влияние на Кипре невозможно недооценивать. Когда правительство бывшего президента Димитриса Христофиаса оказалось в затруднительном финансовом положении, Москва предоставила миллиардный кредит, который, однако, не смог предотвратить банковский кризис 2013 года", - пишут авторы и указывают на то, что многие проживающие на острове русские лишились части своих сбережений.

"Кипр также продает свое гражданство - в том числе и тем, у кого нет счетов в кипрских банках, - говорится в статье. - Подобным образом гражданство в стране Евросоюза покупают богатые русские и украинцы. Одним из самых известных новоявленных кипрских граждан является российский олигарх Олег Дерипаска, входящий в ближайшее окружение президента Путина", - отмечают в заключение авторы публикации.