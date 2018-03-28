Дело Скрипаля: почему ответ Запада может ущемить его интересы

Высылка российских дипломатов не является необычным или преувеличенным решением ввиду тяжести обвинений, считает журналистка немецкого издания Focus Аня Виллнер.

"В отличие от юридического решения, в случае с дипломатическими мерами никому не нужно ждать, пока вина обвиняемого будет точно доказана. Здесь речь идет о политических соображениях. Вероятно, большинство западных правительств посчитали подобающим направить России сигнал силы. Тем не менее, западный ответ на покушение на Скрипаля может иметь нежелательные побочные последствия", - пишет Виллнер.

Так, в результате конфликта обостряется противостояние между Россией и Западом: отношения между странами НАТО с момента аннексии Крыма и начала российской агрессии на Восточной Украине и без того являются либо прохладными, либо ледяными. По мнению Дмитрия Тренина, директора Московского центра Карнеги, Россия и Запад находятся теперь в "гибридной войне", которая обостряется из-за скандала вокруг Скрипаля.

К тому же Европа теперь больше попадает в поле зрения России: до этого, с точки зрения России, конфликт происходил только между Москвой и Вашингтоном. Теперь и ЕС больше не является для России стороной, не участвующей в бою, как отметил в своем "Твиттере" Дмитрий Тренин.

То, что страны ЕС договорились поддержать позицию Великобритании, - это сильный сигнал, полагает журналистка. Однако если ЕС хотел продемонстрировать свою сплоченность, то в итоге создал скорее обратное впечатление, ведь в высылке дипломатов приняли участие не все страны союза.

Ответ Запада невольно укрепляет и российскую риторику "осажденной крепости": рассказы об особой задаче России в мире и о сильном руководителе находят в России благоприятную почву и приводят к тому, что Путина поддерживают даже его критики. Ответ Запада хорошо вписывается в эту риторику: посмотрите-ка, Запад объединился против нас, пишет журналистка.

В расследовании дела Скрипаля Россия требует соблюдения Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). Эксперт по оружию массового уничтожения и контролю вооружений из Фонда науки и политики Оливер Майер считает, что России нужно предложить расследование в соответствии с более строго сформулированной статьей КХО. Согласно статье 9 (3)-(7) КХО, Россия была бы обязана участвовать в расследовании. Так Запад мог бы показать, что он дает Москве возможность высказать свою позицию касательно обвинений. Если страна отклонит такое предложение, для представителей российского МИДа будет значительно тяжелее делать вид, что Запад отказывается от сотрудничества с Россией, считает эксперт.