Британия понятия не имеет, зачем она наказывает Россию

"Британия перескочила через основополагающий вопрос: чего она конкретно хочет? Тактика должна предопределяться целями, а не наоборот", - замечает в статье в Foreign Policy Марк Галеотти, старший научный сотрудник Institute of International Affairs (Прага), анализируя дебаты о том, как Великобритания должна ответить России на отравление Сергея Скрипаля и его дочери.

По мнению Галеотти, сейчас те, кто обсуждает потенциальные санкции в отношении России, обычно путают три широких цели.

"Может быть, главная цель - сдерживание? Наказать Россию, проявив ответную решимость, дабы продемонстрировать Путину: плата за дальнейший курс на авантюры превысит все возможные выгоды?" - рассуждает автор.

В таком случае нужно стремиться к широкой гамме мер - как к действиям, имеющим серьезные последствия, так и к символическим шагам, демонстрирующим готовность сопротивляться, считает аналитик. "Это ключевой момент, поскольку Путин, похоже, доныне делает ставку на то, что объективная мощь Запада (военная, экономическая, политическая, а также "мягкая сила") сделалась в основном неприменимой, так как отсутствовала воля для ее применения", - говорится в статье.

Галеотти переходит ко второму варианту: "Но, возможно, первостепенная цель Британии - оградить себя от развращающего влияния российской клептократии".

"В таком случае мишенью должны стать деньги, в гораздо более прямом смысле", - пишет автор, отмечая, что юридические механизмы у британцев уже есть, остановка - за энергичной политической волей.

"Конечно, тут есть ирония судьбы: вытесняя российские деньги, Лондон отчасти сделает за Путина его работу", - пишет автор, напомнив, что Путин ранее начал кампанию "деофшоризации".

"Мысль, что Британия по-настоящему станет возвращать капиталы под контроль Путина, может настораживать. Как-никак, третья из возможных политических целей - по идее, активные попытки подорвать режим в Москве. Открытые попытки смены режима были бы опасными и, вероятно, контрпродуктивными шагами, но Лондон, возможно, полагает, что нельзя упускать шанс на ослабление Кремля в надежде умерить его тягу к конфронтационным геополитическим играм", - говорится в статье.

"В таком случае, как ни смешно, нам следует приветствовать бегство капиталов, которое косвенно отнимает ресурсы у Путина, но одна из главных причин, по которым Путин не хочет, чтобы элита держала активы за границей, - его опасения, что это может быть использовано как рычаг в попытках принудить их к политической деятельности в России или добыть у них разведданные. Возможно, Лондон должен продемонстрировать, что эти опасения небеспочвенны", - пишет автор. Он также полагает, что удар по способности российского государства эмитировать гособлигации, которые приобретаются западными инвесторами, стал бы "серьезной системной атакой на Кремль".

Галеотти заключает: Британия должна не обдумывать, какие санкции она в силах наложить, а окончательно решить, какова стратегическая цель, и подчинить этой цели образ действий.