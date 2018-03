28 марта 2018 г. Гай Чейзан | Financial Times Немецкие политики разошлись во мнениях о высылке российских дипломатов В Германии политики правого и левого спектра раскритиковали решение правительства о высылке четырех российских дипломатов из-за нападения на Сергея Скрипаля и его дочь, сообщает журналист Financial Times Гай Чейзан. Парламентарий от Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених назвал высылку "чересчур поспешной". Она "не соответствует политическим критериям, которые следовало применить" в случае с отравлением Скрипаля, заявил он Die Welt. "Я сожалею о том факте, что 14 европейских правительств произвольно высылают дипломатов, не имея новых доказательств - во всяком случае, доказательств, о которых мне было бы известно", - сказал Мютцених немецкому радио. Среди немецких левых по-прежнему сильны разногласия по вопросу России, отмечается в статье. Некоторые социал-демократы, в особенности министр иностранных дел Хайко Маас, продвигают жесткую линию в отношении Москвы, другие призывают к сдержанности. Это может помешать усилиям Ангелы Меркель по сохранению единства в несговорчивом правительстве, пишет FT. Маас заявил, что решение о высылке дипломатов было непростым, но "факты и доказательства указывают на Россию". МИД Германии также отметил, что нападение в Солсбери последовало за недавней кибератакой на немецкое правительство, в чем власти обвинили российских хакеров. Однако другие политики СДПГ возразили. Бывший комиссар ЕС Гюнтер Ферхойген сказал газете Augsburger Allgemeine: "Вообще санкции должны основываться на фактах, а не предположениях". Он сравнил доводы в деле Скрипаля с "приговором суда, гласящим: "Мы не можем доказать, что обвиняемый совершил преступление, но от него вполне можно такого ожидать". Ферхойген добавил: "Такая установка - если сомневаешься, обвиняй во всем Путина и русских - губительна и должна прекратиться". Предшественник Мааса на посту министра иностранных дел Зигмар Габриэль поддержал замечания Ферхойгена, ретвитнув их со словами: "Они указывают на смелость и трезвый ум". "Презумпция невиновности должна применяться и в международной дипломатии", - заявил глава правой "Альтернативы для Германии" Александр Гауланд. По его словам, Маас "не проявил никакой твердости перед лицом необоснованных требований Великобритании" и "действовал в ущерб немецким интересам". Эксперт по внешней политике от партии "Зеленые" Юрген Триттин заявил, что было "опрометчиво действовать против России таким образом и ввязаться в новую холодную войну без убедительных доказательств и лишь на основе некоторых улик". По его словам, Россия ответит высылкой европейских дипломатов и "дальнейшие каналы связи с Москвой окажутся заблокированы". "Запад ничего не выиграет от высылки", - сказал Триттин. Источник: Financial Times