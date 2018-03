28 марта 2018 г. Пол Бьюкенен | The Guardian Заявление Новой Зеландии о том, что там нет российских шпионов, удивительно. Почему она себя изолирует? "Отказ лейбористского правительства Новой Зеландии присоединиться к международной коллективной акции против России в связи с атакой с использованием нервно-паралитического газа, совершенной в Великобритании на бывшего шпиона Сергея Скрипаля, удивителен", - пишет директор новозеландской консалтинговой компании в сфере геополитических и стратегических рисков 36th Parallel Assessments Пол Бьюкенен в статье для The Guardian. "Новая Зеландия является членом сети по сбору и обмену разведданными "Пять глаз" (Five Eyes), в которую входят Австралия, Канада, Великобритания и США, таким образом, она знает лучше многих, какие улики есть у Великобритании, позволяющие ей определить, что режим Владимира Путина выступил заказчиком нападения на Сергея Скрипаля", - пишет он. "Так почему Новая Зеландия решила изолировать себя?" - задается вопросом Бьюкенен. "Прагматические оценки обычно оказывают влияние на внешнеполитические решения, в особенности на те, которые предусматривают выбор сторон в международных диспутах. Это особенно справедливо для маленьких стран, когда они сталкиваются с требованиями конфликтующих держав занять позицию в пользу одной или другой стороны", - рассуждает автор. "Внешняя политика Новой Зеландии в последние годы была целиком сосредоточена на торговле. Ходили слухи, что члены внешнеполитического истеблишмента рассматривают возможность продвинуться в заключении двустороннего договора о свободной торговле с Россией (FTA) в условиях вакуума, оставленного торговыми санкциями, введенными против нее после вмешательства на Украине и присоединения Крыма. Новая Зеландия и Россия начали переговоры о торговле до введения санкций, а затем они были приостановлены", - говорится в статье. В Веллингтоне ходят слухи, что кто-то в лейбористском правительстве хочет возобновить переговоры, таким образом, занятие противоположной стороны по ответным мерам в отношении покушения на убийство с применением нервно-паралитического агента является способом добиться расположения Путина в то время, когда другие конкуренты этого не делают, полагает автор. Также возможно, что лейбористы пытаются обновить свой послужной список "независимой и автономной" внешней политики, считает Бьюкенен. Учитывая враждебность, которую испытывают сторонники лейбористов к Дональду Трампу (и в меньшей степени к Терезе Мэй), это может быть способом сыграть в "Давида против Голиафа(ов)" в глазах сограждан, предполагает он. Автор осуждает такое решение как "недальновидное и близорукое", поскольку проблемы от торговли с Россией перевешивают возможные выгоды, пишет он. Источник: The Guardian