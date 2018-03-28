Пожары в России: статистика ужасает даже по сравнению с Казахстаном

Под занавес месяца, в течение которого он бравировал "непобедимыми" ракетами, заявил о полете на Марс и обеспечил себе невероятные проценты на выборах, Путин столкнулся с народом, разгневанным из-за гибели людей, в том числе детей, на пожаре в Кемерово. Налицо бесхозяйственность властей, множатся подозрения в коррупции. Россияне вышли на митинги - официальные и оппозиционные, пишут СМИ.

Российская власть, уже расшатанная высылкой сотни своих дипломатов, в тот же момент столкнулась с политическим кризисом, вызванным пожаром в торговом центре в Кемерово, в Сибири. По официальным данным, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

Свидетельства указывают на бесхозяйственность властей, множатся подозрения в коррупции. Переходя к обороне, Путин объявил среду днем общенационального траура, а во вторник утром отправился на место событий.

В Кемерово тысячи жителей митинговали, обвиняя местные власти и оспаривая истинность официальных данных о погибших. Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев даже встал на колени перед толпой и попросил прощения.

Вечером по призыву оппозиционера Алексея Навального, который изобличает бездействие исполнительной власти, митинги прошли почти в 50 городах, сообщает Авриль.

Российское правительство пообещало компенсации - по 2 млн рублей (около 28 тыс. евро) за каждую жертву - и попыталось ограничить протест. "К народу относятся как к скоту!" - выкрикнул один митингующий вице-губернатору Кемерово, который поспешил ответить наглецу: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"

Этот молодой человек, Игорь Востриков, ответил, что потерял при пожаре троих детей в возрасте от 2 до 7 лет, жену и сестру. С тех пор в соцсетях без конца повторяется его пост: "Моей семьи больше нет. Виноват правящий режим в моей стране. Каждый чиновник мечтает воровать как Путин. Каждый госслужащий относится к людям как грязи".

"Всегда обвиняют чиновников, а где король? Его недавно избрали, пусть приходит сюда и отвечает!" - выкрикнул другой митингующий в Кемерово. Политическая угроза для Кремля такова, что во вторник власти наспех созвали собственные официальные митинги - альтернативные оппозиционным, сообщает Авриль.

Во время поездки в Кемерово "Путин держался на расстоянии от скорбящих горожан", пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский, усматривая в этом наличие "широкой пропасти между системой, которую он выстроил, и народом, которым эта система правит". "Если бы не умение Кремля подавлять инакомыслие, эта пропасть дала бы колоссальный шанс его политическим противникам", - говорится в статье.

Автор замечает: "Как и все в Кемерово, Путин знает, что стало причиной трагедии. "Справку никакую не получить без денег, а деньги заплатил - все что угодно подпишут, вот в чем беда", - сказал он на встрече с официальными лицами. Российский лидер прекрасно осведомлен о том, что система, руководство которой он осуществляет, коррумпирована сверху донизу. Но на его взгляд и на взгляд всех официальных лиц, начиная со злосчастного кемеровского мэра и выше, это всего лишь обстоятельство, за которое он не несет никакой ответственности".

"Результат - "общая трагедия", в которой никого не следует винить, а также список возможностей для фото- и видеосессий, которому Путин следует. В этом списке нет встречи лицом к лицу с разъяренной толпой", - отмечает Бершидский.

"Для родственников жертв пожара в Кемерово слова администрации звучат как удар в лицо", - пишет журналист Frankfurter Rundschau Виктор Функ. На демонстрации чиновники приняли скорбящих циничным вопросом: зачем они так "пиарятся", ведь где-то дети умирают ежедневно. Есть еще больше подобных уродливых реакций на трагедию в торговом центре, и все они показывают, насколько неспособны аппаратчики к состраданию.

"Сам Путин является здесь негативным примером", - уверен Функ. Путин объявил национальный траур только после того, как требований о нем уже нельзя было не заметить.

За неделю до пожара кемеровчане отдали за Путина более 85% голосов. Сделали бы они это после реакции государства на пожар, это вопрос, говорится в статье.

"Под занавес месяца, в течение которого он продемонстрировал новые "непобедимые" ракеты, заявил о космическом полете на Марс и обеспечил себе невероятно высокое количество голосов на выборах, президент Владимир Путин столкнулся с мрачной реальностью на этой земле во вторник: с народом, разгневанным из-за гибели детей, оказавшихся запертыми в горящем торговом центре в Сибири", - пишет The New York Times.

"В том, что Россия далеко не монолитное однопартийное государство, несмотря на неоднозначные перевыборы Путина, можно было убедиться вчера вечером на двух мероприятиях, организованных, чтобы почтить память погибших в Кемерово", - пишет московский корреспондент издания Эндрю Хиггинс.

"Одно было организовано государством рядом с Кремлем; другое провели на Пушкинской площади москвичи, которые не хотели принимать участие в официальном собрании", - говорится в статье. Альтернативное траурное мероприятие переросло в небольшой политический митинг с выкрикиванием лозунгов: "Россия без Путина! Коррупция убивает! Позор телевидению! Молчание значит смерть!".

Путин, побывавший в Кемерово, списал пожар на "преступную халатность" и "разгильдяйство". При этом президент не упомянул то, что многие считают реальной причиной пожара: государственную систему, в том числе многочисленные агентства, ответственные за предотвращение пожаров и других бедствий, изъеденные коррупцией и некомпетентностью.

Утверждая, что открытие центра "Зимняя вишня" вообще нельзя было разрешать из-за "явных проблем с безопасностью", депутат Госдумы из Кемерово Антон Горелкин обвинил в Facebook неназванного заместителя мэра в подписании акта приемки в 2013 году после получения взятки. "Глаза ему закрыли деньгами", - написал Горелкин.

"Моей семьи больше нет, - написал у себя Vkontakte Игорь Востриков, потерявший жену, сестру и троих детей. - Виноват правящий режим в моей стране. Каждый чиновник мечтает воровать как Путин. Каждый госслужащий относится к людям как к грязи". Государственные следователи, добавил Востриков, "назначат козла отпущения и закроют тему, а угрозы (халатное отношение, тотальная коррупция, спаивание и деградация населения) никуда не денутся".

"Путин знает по горькому опыту, как легко трагедия может обернуться против него", - пишет Хиггинс, напоминая о критике действий властей во время гибели моряков на подлодке "Курск" в 2000 году, при захвате заложников на спектакле "Норд-Ост" в 2002-м и в Беслане в 2004 году.

Несмотря на драконовские правила пожарной безопасности и армию пожарных инспекторов, Россия имеет одни из самых худших в мире показателей в этой сфере. "С 2001 по 2015 год, согласно исследованию Международной ассоциации пожарных и спасательных служб, в России было зафиксировано в среднем 7,5 смертей на 100 тыс. жителей в результате пожаров, по сравнению с 1 в США, 2,7 в Казахстане и 0,5 во Франции и Германии", - сообщает корреспондент.