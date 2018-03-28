Владимир Путин сразу после смертоносного пожара в Сибири

Власти обвинены в коррупции и халатности из-за трагедии, которая, по официальным данным, унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Российская власть, уже расшатанная высылкой сотни своих дипломатов, в тот же момент столкнулась с политическим кризисом, вызванным пожаром в торговом центре в Кемерово, в Сибири. Свидетельства указывают на бесхозяйственность властей, множатся подозрения в коррупции. Переходя к обороне, Путин объявил среду днем общенационального траура, а во вторник утром отправился на место событий, где заявил о "преступной халатности" местного руководства, говорится в статье.

В Кемерово в течение нескольких часов тысячи жителей митинговали, обвиняя местные власти и оспаривая истинность официальных данных о погибших. Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев даже встал на колени перед толпой и попросил прощения, передает журналист.

Вечером по призыву оппозиционера Алексея Навального, который изобличает бездействие исполнительной власти, митинги прошли почти в 50 городах, сообщает Авриль.

Российское правительство, как обычно, поторопилось пообещать компенсации - по 2 млн рублей (около 28 тыс. евро) за каждую жертву. Параллельно оно попыталось ограничить протест, отмечает корреспондент. "К народу относятся как к скоту!" - выкрикнул один митингующий вице-губернатору Кемерово, который поспешил ответить наглецу: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"

Этот молодой человек, Игорь Востриков, ответил, что потерял при пожаре троих детей в возрасте от 2 до 7 лет, жену и сестру. С тех пор его высказывание без конца повторяется в социальных сетях. "Моей семьи больше нет. Виноват правящий режим в моей стране. Каждый чиновник мечтает воровать как Путин. Каждый госслужащий относится к людям как грязи (...) Назначат козла отпущения и закроют тему, а угрозы (халатное отношение, тотальная коррупция, спаивание и деградация населения) никуда не денутся! Путин так и будет сам всех лично (точечно) наказывать", - написал Игорь Востриков.

"Всегда обвиняют чиновников, а где король? Его недавно избрали, пусть приходит сюда и отвечает!" - выкрикнул другой митингующий в Кемерово. Политическая угроза для Кремля такова, что во вторник вечером власти наспех созвали свои собственные официальные митинги - альтернативные оппозиционным - в память о жертвах пожара, сообщает Авриль.