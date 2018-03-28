Уроки российских выборов на будущее

Несмотря на свой огромный успех, Владимир Путин не сумел достичь международной легитимности. Наоборот, он все больше подвергается критике, пишет в Le Temps швейцарский политолог и историк Андре Либих, подтверждая тезис Кремля о враждебности Запада по отношению к России.

Вероятно, это будет последний мандат Путина, поэтому интересно рассмотреть других кандидатов, даже если их результаты находятся далеко и очень далеко от результатов победителя выборов, полагает автор статьи.

Вторым в президентской гонке оказался набравший 12% голосов Павел Грудинин, представлявший КПРФ, членом которой он не является. Он выглядит элегантно, олицетворяя коммунистического кандидата нового типа, и напоминает прежних коммунистов Центральной Европы, утративших политическую чистоту после падения Восточного блока. Его остро критикуют "истинные" левые, ставя ему в вину богатство и мнимые счета в Швейцарии. Судя по всему, он отвечает ожиданиям многих россиян: похож на гаранта безопасности коммунистической эпохи и демонстрирует завидный успех при капитализме, описывает Либих.

"Либеральные" депутаты потерпели сокрушительное поражение: Григорий Явлинский, кандидат от партии "Яблоко", едва набрал 1%. Ксения Собчак, российская телезвезда и единственная женщина, вступившая в борьбу, не достигла и 2%. После выборов представители оппозиции стали поносить друг друга. Алексей Навальный, считающийся на Западе ведущим деятелем либеральной оппозиции и отстраненный от участия в выборах, высказался о Собчак в нелицеприятных выражениях. Собчак в описании Навального относится к тем, кого на Западе называют "икорные левые". Она единственная из кандидатов, кто не признал аннексию Крыма Россией. Такая уступка западному общественному мнению, судя по всему, не понравилась в России, указывает политолог. Присоединение Крыма, подвергнутое хуле на Западе, явно популярно в самой России. Расхождение взглядов на перспективы между Востоком и Западом очевидно.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с помощью 500 наблюдателей установила, что российский Центризбирком исполнил свою роль "эффективно и открыто". Тем не менее, ОБСЕ недостаточно жестко выразила свое осуждение по поводу отсутствия настоящего состязания в электоральном процессе, считает автор. И усилия Кремля по достижению международной легитимности президента Путина завершились провалом, о чем свидетельствует отсутствие привычных поздравлений со стороны большинства западных стран.

За две недели до выборов дело бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного в Англии, господствовало в заголовках газет за пределами России. Заодно с реагированием на переизбрание Путина, всеобщее согласие по поводу обвинений России по делу Скрипаля лишь подтвердило излюбленный тезис Кремля о том, что Россия находится в окружении вражеских сил и что в ее проблемах виновата заграница. Вот к чему привели санкции и другие осуждающие меры в отношении России и враждебность, предметом которой она является, заключает Либих.