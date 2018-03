28 марта 2018 г. Расселл Голдман | The New York Times Бронированный, медленный и заполненный вином: загадочный поезд Ким Чен Ына "На загадочном поезде, въехавшем на центральный вокзал Пекина в понедельник вечером, как стало теперь известно, путешествовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в столицу для секретных переговоров со своим китайским коллегой", - пишет The New York Times. Его отец и дед совершали редкие иностранные поездки подобным же образом, напоминает корреспондент Расселл Голдман. "Большая часть информации о поезде - это данные разведки, воспоминания чиновников, которым разрешили путешествовать в нем в прошлые времена, и редкие съемки государственных СМИ", - говорится в статье. В распоряжении лидера находятся, как считается, по меньшей мере, 90 вагонов с повышенными мерами безопасности, по данным южнокорейского новостного репортажа, основанного на засекреченной информации. При отце нынешнего лидера, Ким Чен Ире, в путешествие отправлялось три поезда: в авангарде - поезд, обеспечивающий безопасность, затем поезд лидера и третий, на котором ехали дополнительные телохранители и везли провиант, говорится в статье. Каждый вагон бронирован, что делает его намного тяжелее среднестатистического. Этот дополнительный вес очень замедляет скорость поезда. "Была возможность заказать любое блюдо русской, китайской, корейской, японской и французской кухни", - вспоминал Константин Пуликовский, российский чиновник, сопровождавший Ким Чен Ира в поездке по России в 2011 году. Ким требовал, чтобы к его поездку доставляли живых лобстеров и другие свежие деликатесы, пока он пересекал Сибирь во время поездок в Россию. Ящики с бордо и бургундским прилетали из Парижа, писал Пуликовский в своих мемуарах о поездке, "Восточный экспресс". Когда он уставал, Ким Чен Ира развлекали группы проводниц, певшие ему на корейском и русском языках, говорится в статье. "Неизвестно, чем питается и как развлекается его сын Ким Чен Ын, пока он путешествует, но аппетиты Кима-младшего, как известно, не уступают аппетитам отца. По сообщениям, он предпочитает швейцарские сыры, шампанское Cristal и коньяк Hennessy", - передает Голдман. Источник: The New York Times