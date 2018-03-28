Праздник независимости как сигнал Москве

Провозглашение Белорусской народной республики в 1918 году, ставшее исторической попыткой Белоруссии освободиться от России, уже много лет отмечается оппозицией страны как "день свободы", пишет Феликс Акерманн, журналист Neue Zürcher Zeitung.

На демонстрациях 25 марта регулярно под арест попадали противники режима. Однако в этом году, на 100-летний юбилей провозглашения Белорусской народной республики, Александр Лукашенко, до этого игнорировавший памятную дату, удивил попыткой включить воспоминание об основании государства в официальный постмодернистский идеологический "микс", не объявив при этом провозглашение народной республики отправной точкой сегодняшней независимости страны. "Такой историко-политический трюк удался президентской администрации Минска, которая одобрила проведение по всей стране культурных мероприятий, которые еще несколько недель назад было тяжело себе представить", - отмечает Акерманн.

Тысячи жителей Минска праздновали провозглашение независимости государства, которого в действительности никогда не существовало. Среди удивительным образом одобренных мероприятий была и проведенная в Академии наук конференция, на которой разрешено было выступить историкам, которых до этого систематически исключали, повествует издание.

"Тем не менее, в целях профилактики в преддверии праздника независимости были арестованы несколько десятков активистов, чтобы просигнализировать, что за любой попыткой политического высказывания в общественных местах последует незамедлительное наказание. Таким образом, ценой разрешения проведения фестиваля в центре Минска стала его активная деполитизация", - уверен журналист.

Правда, совсем без политики на празднике не обошлось. Для большинства участников мероприятие было сигналом в сторону Москвы о том, что Белоруссия настаивает на своей независимости не только в 2018 году, ведь в этом заключается согласие между Лукашенко и оппозицией. Президент уже долгое время практикует игру в маятник между Москвой и Брюсселем. Он делает ставку на экономическую и политическую интеграцию с Российской Федерацией и одновременно направляет сигналы Европейскому союзу. При этом он не дает маятнику отклониться слишком далеко в каком-либо направлении, пишет автор.