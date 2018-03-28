Путинский парадокс Трампа

Политика в отношении России, которую проводит американский президент, вписывается в определенный образец, в том числе на фоне недавнего кризиса: жесткие меры при отсутствии какой-либо критики в адрес Кремля, пишет корреспондент Sueddeutsche Zeitung в Вашингтоне Алан Кэсседи.

"Некоторые американские СМИ ведут список лиц, которых Дональд Трамп либо критиковал, либо оскорблял, - и в бытность кандидатом в президенты США, и уже на посту. С каждой неделей список увеличивается - и лишь одна фамилия там до сих пор не фигурировала - президента России Владимира Путина. Даже после того, как в понедельник США объявили о высылке 60 российских дипломатов, Трамп предпочел хранить молчание", - пишет автор и говорит в этой связи о "путинском парадоксе Трампа: риторика президента США все больше противоречит действиям его администрации".

По мнению эксперта по России из Университета Джорджтауна Анджелы Стент, отношения Москвы и Вашингтона "идут по нисходящей". Вслед за закрытием российского консульства в Сан-Франциско летом прошлого года теперь закрывается и консульство в Сиэтле. "Русские теперь не имеют официальных представительств на Западном побережье США", - констатирует автор.

"Как уже давно утверждают защитники Трампа, он проводит более жесткую политику в отношении России, чем его предшественник Барак Обама. Среди прочего они указывают на декабрьское решение администрации Белого дома поставить Украине оружие на сумму в 47 млн долларов. (...) Администрация Обамы с начала украинского конфликта выступала против поставок на Украину смертоносных систем вооружений", - говорится в статье.

"Что касается Сирии, то и здесь администрация США принимает во внимание возможность конфронтации с Москвой. Все началось с обстрела авиабазы сирийских ВВС (...) весной 2017 года, а продолжилось авиаударом по конвою российских наемников в Сирии в феврале текущего года", - отмечает Кэсседи. Журналист напоминает и санкциях, введенных Вашингтоном на прошлой неделе (под давлением Конгресса) в связи с российскими кибератаками и попытками повлиять на ход президентских выборов в США в 2016 году.

"Но ни один из этих шагов Трамп не прокомментировал. Эксперты в Вашингтоне гадают: а существует ли у Трампа глобальная стратегия в отношении России? Презентуя стратегию по национальной безопасности, администрация Трампа называла Россию, как и Китай, "ревизионистской силой" - вопрос в том, как серьезно сам президент США относится к подобным документам", - пишет автор.

Делается много попыток объяснить отказ Трампа критиковать Путина. Согласно одной из самых старых версий, позиция Трампа связана с его предвыборными заявлениями и открытой похвалой в адрес российского президента. Как заявил представитель администрации США, президент может верить в то, что улучшение отношений между двумя странами возможно лишь тогда, когда налаживаются отношения между ведущими политиками.

"Упорно ходят слухи и о том, о чем впервые в своем резонансном докладе сообщил бывший сотрудник британской MI-6 Кристофер Стил. По его данным, Трампа шантажируют в Москве - это связано с какими-то долгами или чем-то еще. Как ни авантюрно выглядит эта версия, она то и дело мелькает даже в редакционных статьях The New York Times", - замечает автор.

Согласно еще одной версии, "Трамп исповедует хитроумную двойную стратегию: жесткая позиция его администрации соседствует с личными реверансами в адрес российского коллеги". Если за этим стоит какой-то план, это может сработать, цитирует The Wall Street Journal принстонского историка Джулиана Целицера.

"А может, Трамп просто не хочет, чтобы все подумали, что он поддался давлению политического истеблишмента и СМИ и наконец раскритиковал Путина. В своей первой внешнеполитической речи в качестве кандидата он заявил два года назад: "Мы как государство должны стать непредсказуемыми". В отношении России ему это хорошо удается", - заключает автор статьи.