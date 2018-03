28 марта 2018 г. Кэтрин Филп, Ричард Форд, Марк Беннеттс, Бруно Уотерфилд | The Times Богатые россияне могут остаться без виз "Девять стран ЕС отказались высылать российских дипломатов вчера вечером, на фоне того как Тереза Мэй заявила о суровых мерах против богатых россиян, приезжающих жить в Великобританию", - сообщает The Times. "Австрия, Словакия, Словения, Кипр, Люксембург, Мальта, Португалия, Болгария и Греция отказались от высылки российских дипломатов, хотя все выразили солидарность с Британией в связи с отравлением бывшего российского шпиона и его дочери в Солсбери", - говорится в статье. Мэй заявила, что программа по предоставлению инвесторской визы, в соответствии с которой более 700 богатых россиян приехали в Британию с 2008 по 2015 год, будет пересмотрена. По ее словам, МВД изучит вопрос о том, использовался ли надлежащим образом путь, открытый для граждан всех стран, или же существовали лазейки, позволяющие приезжать в Британию иностранцам, "которые иначе не получили бы разрешения на въезд". Депутат парламента от Лейбористской партии Иветт Купер, возглавляющая комитет по внутренним делам, призвала премьер-министра начать рассмотрение вопроса о выданных россиянам 706 визах с целью удостовериться, что Британия знала об источниках связанных с ними денег. "В 2014 году лицам, подающим на инвесторскую визу, надо было располагать минимум 1 млн фунтов для инвестиций в Великобританию - впоследствии эта цифра возросла до 2 млн фунтов", - напоминает издание. Источник: The Times