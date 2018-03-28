Немецких друзей Путина раздирают противоречия

Покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля ставит немецких политиков, долгое время защищавших Россию, в затруднительное положение. В первую очередь это касается представителей СДПГ и ХДС, которые ратовали за сближение с Москвой и отмену санкций, пишет Die Welt.

Социал-демократы, например зампредседателя парламентской фракции Рольф Мютцених, в связи с решением о высылке российских дипломатов заявляют о "поспешном решении". "Он, как и бывший глава МИДа Германии Зигмар Габриэль, потребовал независимого расследования инцидента. Однако и они избегают заявлений в поддержку абсолютной невиновности России. А требование независимого расследования нужно социал-демократам для того, чтобы переосмыслить свою позицию", - полагают авторы публикации.

"Те, кто требует независимого расследования, не могут не знать, что в данном случае абсолютно "независимым" оно быть не может, - замечают журналисты. - В игру здесь вступают органы государственной власти и спецслужбы".

По словам председателя комитета по внешнеполитическим вопросам Норберта Рёттгена (ХДС), "Россия обязана сотрудничать для выяснения обстоятельств дела. Существуют серьезные доказательства, указывающие на ее вину". Рёттген - из числа тех, кто выступает за поиск контактов с Москвой, замечает Die Welt, но он исключает посредническую роль Германии в этом вопросе. "Великобритания по праву ждет солидарности от европейских партнеров. (...) Мы не должны позволять расколоть себя в этом вопросе - решающей становится именно единая позиция Запада".

Самая очевидная смена политического вектора в отношении Москвы происходит во внешнеполитическом ведомстве ФРГ, и ее инициатором стал новый глава МИДа Хейко Маас (СДПГ). "Он придерживается позиции экс-министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, который вместе с канцлером Меркель отстаивал ведущую роль Германии в решении российско-украинского конфликта. При этом непосредственный предшественник Мааса - его однопартиец Габриэль - поддерживал идею (...) постепенной отмены антироссийских санкций", - отмечает издание.

Маас и слышать об этом не хочет. МИД Германии принял решение выслать четверых российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", что вызвало критику со стороны его предыдущего главы.

"Отравление в Лондоне является серьезным преступлением. Если выяснится, что в этом замешана Россия, одной только высылки дипломатов будет недостаточно", - написал у себя в Twitter президент Бундестага Томас Опперманн (СДПГ), однако подчеркнул, что, "пока этого не доказано, нет смысла отправлять дипломатов домой".

"Различные позиции в стане социал-демократов свидетельствуют о том, как ожесточенно ведутся сегодня споры внутри СДПГ по поводу России", - говорится далее. В рядах ХДС даже поговаривают, что в этом вопросе позиция Зеленых им более близка. "Нарастают опасения, что здесь зреет еще один конфликтный потенциал, который может еще больше обострить отношения в рамках "большой коалиции" после недавно вспыхнувших разногласий в связи с заявлениями о том, что "исламу не место в Германии", - пишут авторы.

В беседе с изданием бывший председатель СДПГ, премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек напомнил об исторической значимости связей с Россией и указал на "растущую угрозу войны". "В наших отношениях мы должны вернуться к диалогу", - считает Платцек, возглавляющий Германо-российский форум.

Особое значение, отмечают журналисты, "отношения с Россией имеют на Востоке Германии: это не только более тесная эмоциональная связь, но и более развитые экономические связи".

Комментируя нынешний виток конфронтации между Россией и Западом, министр экономики Саксонии Томас Юрк (СДПГ) сказал Die Welt, что "контакты выстраиваются долго, а разрушаются в одночасье", и указал на недостаточность доказательств в "деле Скрипаля".

Однако и восточное крыло СДПГ далеко от сплоченности в этом вопросе. По мнению Франка Юнга, председателя группы, куда входят депутаты Бундестага из Восточной Германии, "дело Скрипаля" не должно остаться без последствий. "Факты и доказательства указывают на Россию. Российское руководство до сих пор не ответило ни на один вопрос и не продемонстрировало готовность конструктивно взаимодействовать в рамках расследования", - сказал Юнг.

В ХДС, пишет Die Welt, нынешняя ситуация не привела к дебатам - "внутри партии практически не высказывается сомнений относительно санкционной политики правительства в связи с вторжением Путина на Украину. В ХСС все выглядит иначе. Лидер партии Хорст Зеехофер неоднократно ездил в Россию, будучи премьер-министром Баварии. В предвыборной программе партии говорилось об отмене санкций".

Бывший премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер, которого считают другом Путина, заявил о том, что вина России в отравлении Скрипаля не доказана. Зеехофер пока от комментариев по этому вопросу воздерживается, передают журналисты.