28 марта 2018 г. Адам Тейлор | The Washington Post Дипломатов высылают, но к посольствам России приносят цветы в память о жертвах пожара Адам Тейлор пишет в The Washington Post, что на днях западные страны выслали более 100 российских чиновников и возложили цветы к российским посольствам в память о жертвах пожара в Кемерово. "Трагедия в Кемерово осложняет обмен дипломатическими посланиями в связи с высылкой дипломатов. Хотя последние были спланированы задолго до этого пожара, многие ожидали, что объявление о них будет отложено. Вместо этого западным властям пришлось выражать сочувствие и осуждение в течение одной и той же недели", - отмечает журналист. "В заявлении о высылке дипломатов и других мерах президент Европейского Совета Дональд Туск подчеркнул, что необходимо выразить сочувствие России по поводу трагического пожара", - передает Тейлор. "Мы по-прежнему критикуем действия российского правительства, однако в то же время мы, европейцы, - вместе с российским народом - оплакиваем жертв трагического пожара в городе Кемерово на западе Сибири, - сказал Туск на заседании ЕС в Болгарии. - Наши мысли и сердца с вами". "Тем не менее, российские чиновники раскритиковали ответ Запада на пожар. Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова сказала, что высылка дипломатов - демонстрация неуважения к погибшим", - говорится в статье. "Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть", - цитирует Тейлор публикацию в Facebook Захаровой. Источник: The Washington Post