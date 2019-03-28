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29 марта 2019 г.
28 марта 2019 г.

Корреспондент | Kurier

Микробы и плесень: опасность салатов в упаковках

Готовые к употреблению салатные листья в пластиковых упаковках пользуются популярностью, так как они экономят время на кухне. Однако австрийское Общество по информированию потребителей (VKI) предупреждает: все изученные виды салата в упаковках не соответствуют гигиеническим требованиям, сообщает Kurier.

Изученные образцы 8 видов мытых салатных листьев в упаковках были куплены в супермаркетах и хранились надлежащим образом до истечения срока годности. "Загрязненность салата микробами оказалась настолько высокой, что мы можем только посоветовать не употреблять их в пищу", - резюмирует итоги исследования эксперт по питанию из VKI Нина Зигенталер. "По ее словам, беременным женщинам, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом и вовсе нельзя употреблять готовый салат в упаковках", - передает издание.

Для оценки качества продукта экспертами использовались рекомендуемые показатели Немецкого общества гигиены и микробиологии. В частности, грамположительные, спорообразующие почвенные бактерии вида Bacillus-cereus могут провоцировать пищевые отравления. "По мнению немецких экспертов, предельно допустимым значением является 1 тыс. колониеобразующих единиц на 1 грамм. В одном из изученных салатов было обнаружено 450 тыс. колониеобразующих единиц в 1 грамме продукта, что превысило допустимое значение в 450 раз. Значительное превышение допустимых показателей было зафиксировано и в других изученных видах салата. Превышение содержания дрожжевых грибков было обнаружено в шести видах салата. Один из продуктов был особенно сильно заражен плесневыми грибками, в других были обнаружены листерии". Качество трех видов салата оказалось полностью неудовлетворительным, говорится в статье.

"Когда люди приносят салаты домой в неохлажденном виде - а именно так, вероятно, и делают потребители, - они поедают настоящий рассадник микробов", - констатирует эксперт Зигенталер.

Источник: Kurier


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