Выборы на Украине: дело идет к концу раскола между пророссийцами и проевропейцами?

В воскресенье 31 марта состоится первый тур президентских выборов в Украине. По мнению геополитического аналитика Сириля Бре, которое он высказывает на страницах Le Figaro, "эти выборы отмечены спадом российского влияния и появлением политических размежеваний, подобных тем, которые существуют в других европейских странах, в частности, это неприятие элит".

"Украинская политическая жизнь вот-вот утратит свою историческую линию раскола между пророссийскими и проевропейскими силами. Наподобие того, как Австрия и Франция утратили двухпартийное разделение между социалистами и консерваторами. Из почти 40 кандидатов на президентских выборах только Юрий Бойко открыто выступает за сближение с Россией. И ему готовы отдать свои голоса 10% избирателей", - говорится в статье.

"Это существенная трансформация украинской политической сцены: после обретения независимости в 1991 году данный раскол охватывает политические, региональные, лингвистические и экономические аспекты и является основополагающим", - отмечает Бре.

"Теперь все основные кандидаты, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и бывший министр обороны Анатолий Гриценко предлагают Украине вступить в ЕС и НАТО. Тем более, что пророссийцы оказываются в меньшинстве, поскольку их традиционный электорат отрезан от выборов: Крым не участвует в голосовании, а Донбассу будет чрезвычайно сложно принять в них участие. Единство проевропейцев Майдана стало постепенно исчезать, по мере того, как борьба против пророссийцев стала менее острой", - указывает эксперт.

"Вторая крупная трансформация политической сцены - быстрый и неожиданный взлет нетипичного кандидата: комика и телепродюсера Владимира Зеленского. Сегодня за него готовы проголосовать от 20% до 25% избирателей, и с тех пор, как в канун Нового года он объявил (на русском языке) о выставлении своей кандидатуры, он возглавляет все опросы общественного мнения, - пишет Le Figaro. - Однако его все еще виртуальный успех обусловлен, главным образом, недоверием избирателей к своему политическому классу, который они считают неспособным к обновлению".

"Неприятие традиционных элит, недоверие к олигархиям, размывание обычных разногласий и появление неожиданных фигур - подобная тенденция повсеместно проявляется в Евросоюзе, - подчеркивает Бре. - Своей молодостью Зеленский также напоминает некоторых внезапно появившихся лидеров - Пабло Иглесиаса в Испании, Роберта Бедроня в Польше и, конечно же, Эммануэля Макрона во Франции".

"Как и на любых европейских выборах, существуют опасения по поводу вмешательства со стороны России. Кибератаки, телепередачи, дискредитирующие выборы... Все эти рычаги влияния Россия использует не столько для того, чтобы помешать переизбранию уходящего президента, сколько для продления нестабильности в стране и сдерживания ее движения в сторону ЕС и НАТО", - полагает эксперт.

"Но, как это ни парадоксально, новым фактическим обстоятельством является уменьшение влияния Москвы в стране. Хотя Россия попыталась бороться с влиянием Запада на своих границах, ее вмешательство на Украине сильно дискредитировало пророссийских представителей в парламенте и правительстве. И теперь, несмотря на глубокое взаимопроникновение истории и культуры двух стран, Россия становится враждебным чужаком", - констатирует эксперт.