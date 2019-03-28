Существуют ли на самом деле гипоаллергенные кошки?

Людям с аллергической реакцией на кошек заводчики предлагают так называемые гипоаллергенные породы кошек, которые естественным образом продуцируют меньше аллергенов. К этой категории относятся такие породы, как русская голубая, балинезийская и сибирская кошки. Если говорить только о последней породе, то франкоговорящей Швейцарии насчитывается около двадцати заводчиков. Сибирская кошка привлекает покупателей не столько своей длинной шерстью или покладистым характером, сколько своими гипоаллергеными качествами", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Натали Жольен.

"Основным аллергеном кошки является белок Fel d 1, естественным образом продуцируемый ее слюнными и слезными железами", - говорится в статье. "Поскольку это животное приводит себя в порядок вылизываясь, аллерген распространяется по всей шерсти", - говорит Мари Мюллер, ветеринар Швейцарской ассоциации ветеринарии мелких животных.

"Может ли кошка на самом деле быть гипоаллергенной? Мнения экспертов разделились, - указывает издание. - Франсуа Спертини, руководитель отделения иммунологии и аллергии в Университетском госпитальном центре кантона Во в Лозанне, считает, что "гипоаллергенной кошки не существует. Хуже всего то, что так называемые мутированные животные без аллергенов продаются по высоким ценам в интернете. Это настоящее мошенничество".

"Швейцарская ассоциация ветеринарии мелких животных отмечает, что нет никаких научных доказательств по этому вопросу. Она также опровергает заблуждение о том, что продукция аллергенов связана с гормональным статусом животного: "Будь то коты или кошки, кастрированные или нет, они продуцируют одинаковое количество аллергенов", - передает журналистка.

"По мнению Томаса Харра, главного врача отделения аллергологии университетских больниц в Женеве, производство белка Fel d 1 действительно снижено у некоторых пород, таких как сибирская кошка. При этом пусть даже количество аллергена меньше, но этого достаточно, чтобы вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей", - указывает Le Temps.

"В любом случае, все заводчики, с которыми нам удалось связаться, предлагают своим клиентам прийти и проверить свою аллергическую реакцию на контакт с кошками", - указывает автор статьи. "После покупки котенка почти у всех аллергиков появляются реакции в течение первых двух недель, - говорит Мишель Фюррер, заводчица из Виллар-Сент-Круа. - Затем симптомы исчезают".

Аллерголог Франсуа Спертини констатирует, что при аллергии на кошек часто наблюдается феномен спонтанной толерантности: "Постепенно симптомы идут на спад и в конце концов они могут полностью исчезнуть".

"Именно этот принцип используется при десенсибилизации, которая заключается в назначении пациенту возрастающих доз аллергенов. В долгосрочной перспективе его иммунная система начинает терпимо относиться к этому препарату", - поясняет Жольен.

"Такое лечение работает хорошо, но пациент должен знать, что оно длится не менее трех лет, что требует значительных инвестиций", - продолжает Спертини.