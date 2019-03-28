Арест бывшего министра поднял шумиху в России

"Следственные органы обвиняют Михаила Абызова, российского бизнесмена, некоторое время занимавшего пост министра, в совершении тяжкого экономического преступления. Но речь идет также о власти органов госбезопасности и уменьшающемся влиянии премьер-министра Медведева", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

"Границы между экономикой и политикой, как это часто бывает в России, размыты. То, в чем обвиняют Абызова, - организация преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере, - касается его прошлой предпринимательской деятельности. Однако позиция, которую он некогда занимал в правительстве, была тесно связана с премьер-министром Дмитрием Медведевым, так что удар органов госбезопасности косвенно приходится и по нему, а также по другим приближенным к нему людям", - отмечает автор статьи.

"Весьма серьезное обвинение в организации преступного сообщества с некоторых пор особенно охотно применяется правоохранительными органами и в отношении "обычных" экономических преступлений, что позволяет заключить человека под стражу и предусматривает до 20 лет тюрьмы", - говорится в статье.

"Несмотря на политические связи Абызова и конкретные обвинения против него, этот случай является очередным примером того, как органы безопасности вмешиваются в экономические споры в роли предвзятого третейского судьи, - указывает Акерет. - Американский инвестор Майкл Калви - еще один громкий пример последних недель".

"В карьере и падении Абызова находят свое отражение два периода недавней российской истории", - отмечает издание. Он зарекомендовал себе в деловом мире в сложные, но богатые на возможности 1990-е годы и сделал удивительную карьеру в энергетическом секторе под крылом "легенды" того времени Анатолия Чубайса. Этот предпринимательский дух и лучшие рекомендации, вероятно, импонировали Медведеву. "Когда тот не мог воспрепятствовать возвращению Путина на должность президента, он пытался реализовать в правительстве некоторые из своих идей, направленные на большую открытость, динамику и модернизацию государственности", - пишет журналист. Абызов стал министром "открытого правительства". "Это был один из тех типичных медведевских проектов, которые звучали оригинально, однако быстро оказывались предметом насмешек. Едва ли во время шестилетнего пребывания Абызова в его должности был реализован хотя бы один проект. В 2018 году он вместе со своей должностью исчез из организационной структуры", - говорится в статье.

"Медведев, который некогда был надеждой городских либеральных элит, сегодня непопулярен, как никогда ранее. Он служит громоотводом недовольства населения социальными проблемами и непопулярными решениями. Его покинули многие единомышленники", - подчеркивает издание. По поводу происходящего, отмечает Акерет в заключение, сам премьер-министр безмолвствует.