Российская оружейная компания получала высокотехнологичное оборудование из Швейцарии

"Во время Крымского кризиса высокотехнологичное оборудование поступало российской оружейной компании через Швейцарию", - сообщает швейцарская телерадиокомпания Schweizer Radio und Fernsehen.

Четыре года назад, пишет журналист Доминик Майер, "в федеральные учреждения Берна обратилась компания Biostrom International AG с ходатайством о предоставлении разрешения на экспорт пяти немецких металлообрабатывающих станков в Россию - металлургическому предприятию на Урале".

"Речь шла о высокоточном оборудовании, с помощью которого можно изготавливать и оружие. В связи с этим Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) подключил к вопросу для более детального его рассмотрения Федеральный Департамент иностранных дел Швейцарии (EDA) и разведывательную службу. "Эта проверка не выявила признаков использования данной продукции в военных целях", - сообщили в SECO в ответ на запрос издания".

В 2015 году сделка была одобрена, однако сомнения в ней возникли позднее: выяснилось, что компания Biostrom International AG не выполнила условия предоставления разрешения, а именно не смогла достоверно подтвердить SECO, что станки были установлены именно на металлургическом предприятии на Урале, а не в другом месте.

В прошлом году SECO получил щекотливую информацию от информатора: "по его данным, как минимум два из пяти высокоточных станков используются не безобидным металлургическим заводом, а компанией под названием АО "Проммеханика". Эта фирма, по информации SECO, занимается производством оружия".

В связи с несоблюдением требований и военным характером данной фирмы SECO подал заявление в прокуратуру. Как следует из документов прокуратуры, технический директор цюрихской компании Biostrom International AG, гражданин России, на допросе отрицал, что ввел власти в заблуждение - он якобы не знал о том, что в России оборудование было передано другой фирме. В конце января на мужчину наложили штраф в размере 60 дневных ставок, говорится в статье.

"В прошлом году на основе данных информатора SECO предполагал, что российская фирма, получившая оборудование, занимается производством автоматических винтовок. Прокуратура также изучила это подозрение, однако производство по делу не увенчалось успехом и было прекращено в начале года", - сообщает издание.