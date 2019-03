28 марта 2019 г. Крис Смит | The Times Выпить полбутылки вина за вечер так же вредно, как и выкурить три сигареты в день "Употребление полбутылки вина за вечер сопряжено с тем же риском развития рака, что и выкуривание трех сигарет в день, утверждают ученые. Как отмечает The Times,"исследователи из Университета Саутгемптона подсчитали, что одна бутылка вина в неделю увеличивает риск заболеть раком в течение жизни у мужчин на 1%, а у женщин - на 1,4 %, так как алкоголь оказывает особенное влияние на развитие рака молочной железы. По их оценкам, это эквивалентно 5 сигаретам в неделю для мужчин и 10 сигаретам - для женщин". "По словам Терезы Хайдс, ведущего автора исследования, оно является единственным, дающим "сигаретный эквивалент" с точки зрения вреда. Три бутылки вина в неделю несут в себе тот же риск заболеть раком, что и 8 сигарет в неделю для мужчин и 23 сигареты для женщин, пишет она в журнале BMC Public Health", - сообщается в статье. "Хорошо известно, что употребление большого количества алкоголя связано с раком рта, горла, голосового аппарата, пищевода, кишечника, печени и груди, - подчеркнула доктор Хайдс. - Тем не менее, это не очень хорошо осознается общественностью, в отличие от вреда курения". "По мнению исследователей, преобразование рисков, связанных с алкоголем, в "сигаретный эквивалент" может помочь людям принимать более осознанные решения относительно употребления ими алкоголя. Тем не менее, другие исследователи полагают, что это сравнение ошибочно, так как сигареты опасны и в других отношениях, и лишь немногие курильщики ограничиваются 1-2 сигаретами в день", - подчеркивает The Times. После того, как появились доказательства, что регулярное употребление алкоголя повышает риск развития рака, мужчинам и женщинам рекомендуется употреблять не более 1,5 бутылки вина в неделю. Этот совет, однако, является спорным в связи с диспутами о влиянии алкоголя на сердце и о степени риска, связанного с употреблением алкоголя в сравнении с другими факторами, говорится в публикации. "Среднестатистический человек, употребляющий алкоголь, в неделю употребляет алкоголь, эквивалентный примерно 1 бутылке вина, в то время как среднестатистический курильщик выкуривает десять сигарет в день", - передает издание. Источник: The Times