28 марта 2019 г. Крис Смит | The Times Ученые впервые связали подростковый психоз с загрязнением воздуха "Подростки, живущие около дорог с загрязненным воздухом, на 40 % чаще страдают от психозов, утверждается в первом исследовании, посвященном этому вопросу. По словам ученых, загрязнение воздуха играет важную роль в объяснении того, почему подростки в городах в два раза чаще страдают психозом, чем в сельской местности", - сообщает британская газета The Times. "Хотя это исследование не доказывает, что транспортные выхлопы вызывают психоз, по словам экспертов, оно вносит свой вклад в растущее количество доказательств того, что загрязненный воздух может нанести серьезный ущерб мозгу и легким, - отмечается в публикации. - Давно известно, что высокодисперсные частицы и оксиды азота в воздухе вызывают проблемы с дыханием и сердцем. Появляются и доказательства того, что они могут способствовать развитию депрессии и деменции". В последнем исследовании ученые использовали данные о 2232 подростках из Англии и Уэльса, которым задавали вопросы о психотических переживаниях - например, слышали ли они голоса или казалось ли им, что за ними наблюдают. Такой опыт имело около трети подростков. Хотя большинство из этих подростков перерастут подобные проблемы, они сталкиваются с более высоким риском перенести полномасштабный психоз, говорится в публикации. "Затем их ответы сопоставляли с детальными моделями уровня загрязнения в домах этих подростков. Джоан Ньюбери, ведущий автор исследования из Королевского колледжа Лондона, указала, что психотический опыт значительно чаще встречается среди подростков, подверженных более высоким уровням загрязнения воздуха. "Например, у подростков, подвергшихся воздействию самых высоких уровней оксида азота, риск реакций психоза на 72% выше, чем у подростков, подвергавшихся воздействию более низких уровней загрязнения", - сказала она. "Согласно результатам, представленным в журнале JAMA Psychiatry, эта связь оставалась значимой даже после того, как эти данные были скорректированы с учетом возраста, употребления наркотиков, семейного анамнеза психических заболеваний и других факторов", - подчеркивается в статье. "Возможно, мелкие частицы попадают в мозг и вызывают воспаление", - сказала Хелен Фишер, еще один автор исследования, также представляющая Королевский колледж Лондона. Также свой вклад могут вносить и высоко летучие химические вещества, проникающие глубоко в организм. "Это новое исследование предоставляет убедительные аргументы для изучения ряда последствий загрязнения воздуха и его влияния на психическое здоровье. Другие переменные, которые стоит изучить, могут включать успеваемость на ранних этапах жизни и снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте из-за воздействия загрязнения воздуха в предшествующие годы", - заявил Стефан Рейс из Центра экологии и гидрологии при Совете по исследованиям окружающей среды. Источник: The Times