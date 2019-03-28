Клоун в качестве президента?

"Украинцы любят его за роль в телесериале, вместо предвыборных обещаний он отпускает шутки. Комика Владимира Зеленского могут избрать главой государства", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Я уговорила своего мужа переехать в США, - говорит 31-летняя Алена, посетительница одного из шоу Зеленского. - Но когда я услышала, что он выдвинул свою кандидатуру, я сказала: мы остаемся. Он - наша последняя надежда".

"Звучит как плохая шутка, - отмечает журналистка Алисе Бота. - В стране, где люди в среднем зарабатывают 300 евро в месяц, а пенсионеры получают 80 евро, где пять лет царит война, а два с половиной миллиона людей потеряли свою родину, - в этой стране многие избиратели делают ставку на неопытного комика. И это не шутка. "Политика на Украине безумнее любого сценария, - говорит режиссер Алексей Кирющенко, который дружит с Зеленским восемь лет. - То, что происходит здесь, не смог бы выдумать ни один сатирик".

"В украинской действительности олигархи покупают депутатов. Те, в свою очередь, покупают квартиры с наилучшим расположением и навороченные автомобили, хотя официально бедны, как церковная мышь. В разгар войны с Россией приближенные президента закупают у россиян дешевые запчасти для оружия и втридорога продают их украинской армии. Юлия Тимошенко, некогда сидевшая в тюрьме, угрожает на всю жизнь отправить за решетку президента. Ее и других кандидатов подстерегают спецслужбы. Мертвых душ регистрируют в качестве наблюдателей на выборах, а партии получают пожертвования от людей, которых вовсе не существует. То, что 31 марта в первому туре выборов и спустя три недели во втором туре президентом могут избрать комика, больше уже не кажется таким безумным", - говорится в статье.

"Надежда на то, что кровавый мятеж на Майдане свергнет коррумпированную систему, растворилась. Спустя пять лет (...) 80% населения не верят парламенту, 70% не верят президенту", - указывает издание.

"Зеленский хочет власти, но он избегает политики так, будто ему приходится защищаться от заразы, - отмечает Бота. - Даже сейчас, за несколько дней до выборов, он проводит не митинги, а одни только шоу. Он уворачивается от интервью с журналистами, не реагирует на приглашения на политические теледебаты".

"Потенциальные избиратели Зеленского - это молодые городские жители, скорее с востока, нежели с запада страны. Они участвуют в выборах в первый раз и беспризорны в политическом смысле", как, например, тренер Зеленского 30-летний Дмитрий Ткаченко.

"По его словам, Зеленский эмоциональный и импульсивный. Он работает как зверь, дисциплинирован, редко спит больше пяти часов. Он держит свое слово. Он незапятнан. Быстро обучается, имеет фотографическую память. Он приземленный и щедрый. Это говорит о нем как о хорошем клиенте, возможно, и хорошем человеке. Но как о хорошем политике? "А кто такой политик? Где учат им быть? - возражает Ткаченко. - У нас в стране много очень опытных. Уже как более 20 лет. Ничего не меняется к лучшему".

"До выборов остается лишь пара дней, а Зеленский по-прежнему не раскрывает своих мыслей по поводу того, что конкретно он собирается делать против войны, кризиса, коррупции, - продолжает журналистка. - Его предвыборная программа содержит пару пунктов и пустых фраз, она расплывчата, она не правового и не левого толка. Немного цифровизации, немного ориентации на Запад, референдумы, борьба с коррупцией, улучшение системы здравоохранения".

"Зеленский - не Макрон, не Трамп, не Беппе Грилло и не Алексей Навальный", говорит спикер предвыборной кампании Зеленского Дмитрий Разумков. Его кампания уникальна, считает он. Она, по его словам, съела и не так много денег: около 60 млн гривен, это около 2 млн евро. "У других кандидатов наверняка тоже было 60 млн - только долларов!", - говорит Разумков.

Если спросить Разумкова о главных проблемах страны, он говорит о двух войнах: воейне против коррупции и войне на востоке. "Если его спросить, какими будут первые шаги после выборов, его ответ звучит не как слова бойца, которому нужно победить на двух фронтах: во-первых, нужно ввести референдумы; а во-вторых, сразу же упразднить иммунитет всех политиков", - передает издание.

"Это эксперимент в реальном времени: Зеленский - кандидат без политических идей. Они возникают прямо сейчас. Из-за этого его противники обзывают его клоуном, однако в последнее время известные политики осмеливаются на близкое сотрудничество с ним". Например, Зеленского консультирует теперь бывший министр финансов, а также бывший министр экономики, указывает журналистка.

От вопросов о связи с олигархом Игорем Коломойским, бежавшим за границу, когда его банк подвергся национализации, Зеленский отшучивается. "Он уверяет, что не является марионеткой олигарха. Но будет ли он в случае победы вмешиваться, когда олигарху придется вернуть центробанку сотни миллионов долларов?", - задается вопросом издание.

"Что будет после 31 марта? 1 апреля", - пошутил Зеленский на своем выступлении в Октябрьском дворце в Киеве. "По залу прокатился громкий смех, - пишет Бота в заключение. - В этот момент Зеленский и зрители превращаются в сообщников. Мы против коррумпированных политиков, мы против олигархов. На один вечер всех их объединяет смех. А после выборов?".