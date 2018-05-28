Путину не удалось сформировать антитрамповскую группу поддержки

"В пятницу президент Владимир Путин собрал самую впечатляющую группу экспертов, которую когда-либо видел Санкт-Петербургский экономический форум (ПМЭФ), который он использует как возможность для презентации России и самого себя начиная с 2006 года. За аншлаг ему стоит поблагодарить неявившегося Дональда Трампа", - пишет колумнист Bloomberg View Леонид Бершидский.

"Обычно на ПМЭФ присутствуют один или два иностранных лидера, выступающих в качестве фона для Путина, который произносит главное обращение, рекламируя Россию в качестве места для инвестиций. Однако в этом году на сцену вместе с Путиным вышли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава МВФ Кристин Лагард и вице-президент Китая Ван Цишань. У них было нечто общее: к ним неуважительно отнесся, оттолкнул или еще как-то раздражил Трамп", - отмечает автор.

"Санкт-Петербургский экономический форум в этом году сумел превратиться в группу поддержки для людей, обиженных Трампом, но в заготовленных речах высокие гости избегали упоминания имени президента США", - пишет журналист.

"Одна из причин подобного нежелания атаковать Трампа напрямую состоит в том, что через 16 месяцев после начала его президентского срока члены группы поддержки не имеют понятия о том, что с ним делать. Им также чрезвычайно сложно выработать общий план действий", - говорится в статье.

"Для формирования широкой антитрамповской коалиции существуют причины, но она никогда не сформируется вокруг Путина - наиболее активно настроенного против Америки члена группы. Он бы был еще менее надежным, чем Трамп. Неопытный Макрон также не может стать убедительным лидером, Япония слишком сосредоточена на региональных интересах, Китай невосприимчив к чьему-либо влиянию, а международные институты имеют мало значения без США и вынуждены сохранять нейтралитет", - заключает Бершидский.