Вице-президент Бундестага: Россия нам не враг

В статье, опубликованной на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung, вице-президент Бундестага Томас Опперманн (СДПГ) ратует за сближение с Россией и связывает надежды с ЧМ-2018.

"Германия и Европа в своих же интересах должны усилить сотрудничество с Россией. Существует целый ряд внешнеполитических вопросов, которые возможно решить только при участии России", - пишет автор статьи.

"Нам нужна новая единая инициатива для реализации Минских договоренностей и продвижении миротворческого процесса на Украине. Совместно с Россией Германия и ЕС должны способствовать сдерживанию иранской угрозы в отношении Израиля, не выходя при этом из ядерного соглашения (с Тегераном), - перечисляет немецкий политик. - Послевоенное устройство Сирии возможно лишь при участии Москвы, восстановление страны - при участии ЕС. Мы должны озаботиться и таким вопросом, как разоружение".

"Не в последнюю очередь ЕС заинтересован и в экономическом сотрудничестве с российской стороной. На фоне того, как Китай поставил перед собой цель создания нового "шелкового пути", ЕС также должен побеспокоиться о партнерах. Экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока могло бы стать экономическим импульсом для всей Европы", - уверен автор публикации.

При этом не следует забывать о принципиальных внешнеполитических разногласиях с политикой Путина, подчеркивает вице-президент Бундестага.

"Это и вовлеченность России в вооруженное противостояния на востоке Украины, и противоречащая международному праву аннексия Крыма (...). Это и интервенция в Сирии, целью которой стала демонстрация Россией своей мощи", - пишет политик, упоминая, кроме того, кибератаки на западные институты, в которых подозревают русских, и поддержку праворадикальных движений в Европе.

"Путин создал автократичную систему, которая целиком и полностью подстроена под реализацию интересов Кремля. Права человека в значительной степени ограничиваются, чинятся препятствия работе СМИ, оппозиции и неправительственных организаций. Совершаются убийства политиков, журналистов и олигархов, обстоятельства которых остаются невыясненными", - отмечает Опперманн.

"Вместе с нашими европейскими и американскими партнерами мы должны защищать достижения, к которым Запад пришел во второй половине XX века. В первую очередь это либеральная демократия, главенство права, открытое общество, свободная торговля, мультилатеризм и социальная рыночная экономика", - указывает автор. Все это является основной, отталкиваясь от которой следует укреплять партнерство с Россией, говорится в статье.

"На сегодняшний день ситуация зашла в тупик - следует найти новые способы растопить лед в отношениях - для этого необходимы переговорные каналы на всех уровнях", - продолжает автор.

Как полагает Опперманн, Путин заинтересован в улучшении отношений. "Наряду с внешнеполитической стратегией, он заинтересован в сотрудничестве с ЕС и по экономическими причинам. Ему нужны партнеры для подстегивания слабой экономики и улучшения жизненного уровня граждан".

По мнению Опперманна, свой вклад в разрядку напряженности может внести предстоящий в России ЧМ-2018, когда "люди из Германии и России соберутся на футбольный праздник".

"При всех существующих разногласия в нашем обществе тезис о том, что Россия нам не враг, находит поддержку. Нужно приложить все усилия к тому, чтобы не допустить вражды между Германией и Россией", - резюмирует автор.