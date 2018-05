28 мая 2018 г. Ральф Аткинс и Алекс Баркер | Financial Times Канцлер Курц считает, что охрана внешних границ - первоочередная задача ЕС на период председательства Австрии в блоке "Два года назад, в разгаре миграционного кризиса в Европе, Себастьян Курц бросил вызов канцлеру Германии Ангеле Меркель - и победил", - напоминает Financial Times. "Наперекор возражениям Берлина Курц, в то время министр иностранных дел Австрии, заключил соглашение о закрытии "западнобалканского пути", которым ранее воспользовались более миллиона мигрантов", - поясняют журналисты Ральф Аткинс и Алекс Баркер. Сегодня Курц, в октябре прошлого года избранный на пост канцлера, готовится с июля встать к штурвалу политики ЕС, пишут авторы, поясняя, что роль председателя блока перейдет к Австрии. По прогнозам издания, Курц готов применить в Брюсселе "свой иконоборческий подход к заключению сделок". По словам автора, приоритетные задачи Курца на период председательства в ЕС - безопасность и охрана внешних границ. "Поскольку Австрия занимает упрямую позицию по многим проблемам ЕС, от миграции и мер жесткой экономии в бюджете Брюсселя до призывов прекратить расширение ЕС в том, что касается Турции, подготовлена почва для неортодоксального председательства в ЕС", - говорится в статье. "Наше правительство, несомненно, проевропейское", - говорит Курц. Газета комментирует: "И все же австрийский канцлер часто дистанцируется от крупных держав ЕС и позиционирует себя как тот, кто "наводит мосты" с восточноевропейскими соседями вроде Венгрии. По его словам, одна из причин недавних трений в ЕС - то, "что некоторые страны думают, что ведут себя высоконравственно и лучше других, что западноевропейские страны иногда смотрят свысока на восточноевропейские". "Один из первых экзаменов на его готовность формировать свою собственную программу действий состоится в июне, когда запланирован визит российского президента Путина в Австрию. В то время как Запад ужесточил свою позицию в отношении России, Австрия делает упор на своем традиционном нейтралитете, хотя "Партия свободы" (партнер партии Курца по коалиционному правительству. - Прим. ред.) связана пактом с "Единой Россией", партией Путина", - говорится в статье. "Курц уверяет, что позиция Австрии конструктивна", - пишут авторы. Канцлер сказал в интервью: "Мы не сможем в одиночку урегулировать кризис на Украине. В Сирии мы достигнем успеха, только если найдем способ действовать сообща с США и Россией, поэтому я не считаю, что для ЕС будет негативным, если страны вроде Австрии, которая всегда занималась наведением мостов, будут иметь хорошие отношения с Россией". Однако слова Курца об администрации Трампа должны понравиться другим европейским лидерам, полагает издание. "США становятся все ненадежнее в отношении нас, - говорит Курц. - Самое важное - Европа должна оставаться единой". Источник: Financial Times