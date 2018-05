28 мая 2018 г. Катрин Хилле, Анн-Сильвен Шассани | Financial Times Путинский экономический форум позволил России немного отдохнуть от холода в отношениях с Западом Владимир Путин в четверг принимал в Санкт-Петербурге мировых лидеров в таком составе, который сделал бы честь бывшей имперской столице. "Более того, Путин оказался в ситуации, когда он соглашался со своими гостями в том, что Америка разрушает многополярный миропорядок и необходимы новые коллективные усилия", - пишет Financial Times. "Дорогой Владимир, все мы знаем, что вы любите дзюдо - оно основывается на контроле собственной силы и уважении к оппоненту, - с энтузиазмом говорил президент Франции Эммануэль Макрон. - Давайте будем следовать этим принципам на международной арене. Давайте вести коллективную, совместную игру". Приглашение к диалогу со стороны Макрона и дружеские беседы, которые провели Синдзо Абе, Ван Цишань и Кристин Лагард, предоставляют России желанную передышку, отмечается в статье. За последние несколько месяцев санкции США, противостояние с Великобританией и критика в адрес российской поддержки сирийского режима охладили отношения России с Западом. Но, подстегиваемые выходом Трампа из ядерной сделки с Ираном, лидеры Франции и России, похоже, пожелали наладить отношения. "Потеря доверия может привести к худшему, - сказал Макрон. - Отношения между Францией и Россией позволяют доверию развиваться, несмотря на трудности. Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести работу по восстановлению этого доверия". В пятницу глава французской деловой ассоциации Medef Пьер Гаттаз подарил Путину значок с синим петухом. Президент России отметил, что с некоторыми добавлениями это будет почти двуглавый орел, что вызвало смех среди российской делегации. По словам ряда руководителей компаний, эти реплики отражают улучшение деловых связей с Европой. Отношения с европейскими банками и инвесторами стали намного лучше, чем несколько лет назад, сообщил FT глава одной российской сырьевой корпорации. "Американцы практически все ушли, и британцы почти ушли, но континентальные банки, в основном немецкие и французские, по-прежнему на деле открыты для нас", - сказал он на условиях анонимности. По его словам, ограничения на кредитование российских госкомпаний привели к тому, что больше капитала предлагается частным группам. "Отношения, безусловно, налаживаются. За исключением Лондона, у нас нет проблем с европейскими банками и инвесторами", - сказал собеседник FT. Журналистки вместе с тем отмечают: "Но не многие руководители российских компаний считают, что это сближение будет достаточно существенным, чтобы внушить доверие к экономике". Генеральный партнер финансового бутика Matrix Capital Павел Теплухин сказал FT: "Если взглянуть на цифры - дефицит бюджета, инфляция, какой показатель ни возьми - все в порядке. Но в то же время из-за этой геополитической ситуации жизнь совершенно непредсказуема. Очень сложно вести бизнес с международными игроками, будь то промышленное сотрудничество, торговля или инвестиции. И внутри страны неопределенность по поводу долгосрочной перспективы создает неопределенность в отношении инвестиций. А именно инвестиции российской экономике нужны больше всего". Если отношения с континентальной Европой улучшились (что показательно, крупнейшей сделкой на форуме стала покупка французской Total 10% акций в проекте "Новатэка" по сжижению газа в Арктике), то для российского бизнеса, связанного с Британией и США, перспективы мрачные. Последствия отравления Скрипалей, вероятно, и впредь будут наносить бизнесу урон. Все больше российских компаний, по-видимому, будут избегать Лондонской фондовой биржи, сообщил изданию российский инвестиционный банкир. "Если они всех собираются положить под микроскоп и заставить доказывать, что ты не верблюд, это просто того не стоит", - сказал он. По словам партнера российской юридической фирмы "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Джеймса Уорлика, он не припомнит, когда отношения с США были хуже. Он опасается, что американский бизнес может столкнуться с преградами и даже судебными тяжбами, а все большее число российских компаний - с санкциями. "Подобные предостережения только подтверждают мировоззрение Путина, - комментируют авторы статьи. - Не упоминая США, он посетовал, что распространение ограничений и санкций подавляет многополярный миропорядок в экономике. "Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается: это совсем не футбол и не дзюдо. Это просто хаос", - заявил Путин. Источник: Financial Times