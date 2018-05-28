Экс-министр внутренних дел ФРГ: "Свобода в России по капле умирает"

Будучи министром при канцлере Вилли Брандте и министром внутренних дел в кабмине Гельмута Шмидта, во времена холодной войны и Хельсинкского процесса, Герхард Баум активно участвовал в формировании новой восточной политики. Журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен побеседовал с экс-министром о современном состоянии российской внешней политики и негативных последствиях для гражданского общества.

Говоря о текущей политике Германии в отношении России, Баум положительно оценил действия Ангелы Меркель, отметив ее роль в заключении Минских соглашений. "У нее особенное отношение к Путину, но она не поддалась соблазну заменить трансатлантические отношения осью с Москвой", - сказал политик.

Важным шагом для реализации Минских соглашений является, по мнению собеседника издания, введение контингента ООН на территорию Донбасса. "Однако главным образом мы должны стабилизировать Украину, потому что ясно одно: Путин будет продолжать дестабилизировать Украину, если ему будет представляться такая возможность. Страна является в его глазах раздражающим фактором", - уверен Баум.

"Меня беспокоит полное отклонение российского руководства от Запада. Оно идет своим собственным путем со всеми сеющими беспокойство действиями, которые касаются и нас: дезинформация или попытка раскола Европы путем финансирования французской правой популистки Марин Ле Пен. Российское правительство проявляет себя агрессивно в отношениях с другими странами, что сейчас остановлено, и осуществляет репрессии внутри страны. Более того, во время контактов с гражданским обществом здесь в России я обнаружил: свобода по капле умирает", - заявил политик, упомянув, что допуск к участию в выборах в России все больше усложняется, условия, в которых работают НПО, становятся все более проблематичными, политических оппонентов объявляют преступниками. "Закон о противодействии терроризму является инструментом, который используется против оппонентов. Я постоянно слышу от своих собеседников о произволе, которому они подвергаются", - добавил Баум.

Говоря о свободе слова в России, политик отметил: "В сети существует неофициальная гласность. Но свобода слова находится в жалком состоянии и все больше ограничивается. Однажды в 1990-е годы я увидел на Красной площади человека, который кричал: "Ельцин преступник!" Попробуйте сегодня прокричать: "Медведев коррупционер!" Люди, которые открыто говорят о своем несогласии с режимом, находятся в опасности".

Обращаясь к теме политики Германии в отношении России, Баум подчеркнул, что Германия не может вести внешнюю политику, не уделяя внимания правам человека. "Некоторые вещи проходят успешнее, если их не делать публичными. Освобождение политзаключенных функционирует лучше без огласки, как это было, например, в случае с Михаилом Ходорковским, в освобождении которого участвовал Ганс-Дитрих Геншер. Мы потеряем наше достоинство, если будем отрицать то, что здесь происходит. Общество, в котором нет свободы слова, является агрессивным", - заявил политик.