ПМЭФ позволил Путину слегка "отогреться"

Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме клеймил растущий протекционизм - не упоминая, конечно, российский, пишет NZZ. ПМЭФ в этом году сумел превратиться в группу поддержки для людей, обиженных Трампом, но антитрамповская коалиция никогда не сформируется вокруг Путина, комментирует Bloomberg View. FT считает: если отношения российского бизнеса с континентальной Европой улучшились, то с Британией и США перспективы мрачные.

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Россия преподнесла себя как открытое миру и не пострадавшее от санкций экономическое пространство. Тем не менее, страх перед новыми ограничениями был подсознательно ощутим, пишет в швейцарском Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

ПМЭФ является мерилом настроения российских деловых кругов. Кроме того, для нового российского правительства форум стал возможностью обозначить приоритеты, отмечает автор.

Путин использовал свое выступление для того, чтобы "свести счеты с растущим протекционизмом" и преподнести себя в роли защитника свободной мировой торговли, сторонника ВТО и соблюдения правил. Временами речь Путина звучала "почти слезливой", и, конечно, о российском протекционизме не было ни слова, сообщает корреспондент.

"Подходящим, но крайне пикантным" считает Акерет девиз форума: "Создавая экономику доверия". "В последние годы пострадало именно доверие на политическом уровне между Западом и Россией. Последствия затрагивают экономику: санкции и контрсанкции создают атмосферу неуверенности и угрожают надежности", - подчеркивает автор.

Представители немецких, американских и российских компаний высказали беспокойство по поводу законопроекта Госдумы о контрсанкциях - одним ударом он значительно ухудшит инвестиционный климат, говорится далее. Тот факт, что под санкции попал Виктор Вексельберг, который не привлекал к себе внимания в политике, был воспринят как сигнал, что санкции могут коснуться каждого.

Американский бизнес в мрачном контексте двусторонних отношений уже "почти отчаянно уповает" на здравый смысл и скорейший политический диалог на высшем уровне, продолжает Акерет. Для немцев санкции являются ненужным политическим препятствием для дальнейшего процветания экономических контактов. Клаус Мангольд, экс-глава Восточного комитета германской экономики, призвал на форуме к разработке в Европе стратегии по выходу из санкционного режима, говорится в статье.

Владимир Путин в четверг принимал в Санкт-Петербурге мировых лидеров в таком составе, который сделал бы честь бывшей имперской столице. "Более того, Путин оказался в ситуации, когда он соглашался со своими гостями в том, что Америка разрушает многополярный миропорядок и необходимы новые коллективные усилия", - пишет Financial Times.

"Дорогой Владимир, все мы знаем, что вы любите дзюдо - оно основывается на контроле собственной силы и уважении к оппоненту, - с энтузиазмом говорил президент Франции Эммануэль Макрон. - Давайте будем следовать этим принципам на международной арене. Давайте вести коллективную, совместную игру".

Приглашение к диалогу со стороны Макрона и дружеские беседы, которые провели Синдзо Абе, Ван Цишань и Кристин Лагард, предоставляют России желанную передышку, отмечается в статье. Санкции США, противостояние с Великобританией и критика в адрес российской поддержки сирийского режима охладили отношения России с Западом. Но, подстегиваемые выходом Трампа из ядерной сделки с Ираном, лидеры Франции и России, похоже, пожелали наладить контакты.

Отношения с европейскими банками и инвесторами стали намного лучше, чем несколько лет назад, сообщил FT глава одной российской сырьевой корпорации. "Американцы практически все ушли, и британцы почти ушли, но континентальные банки, в основном немецкие и французские, по-прежнему на деле открыты для нас", - сказал он на условиях анонимности.

Генеральный партнер финансового бутика Matrix Capital Павел Теплухин сказал FT: "Если взглянуть на цифры - дефицит бюджета, инфляция, какой показатель ни возьми - все в порядке. Но в то же время из-за этой геополитической ситуации жизнь совершенно непредсказуема. Очень сложно вести бизнес с международными игроками, будь то промышленное сотрудничество, торговля или инвестиции. И внутри страны неопределенность по поводу долгосрочной перспективы создает неопределенность в отношении инвестиций".

Если отношения с континентальной Европой улучшились (что показательно, крупнейшей сделкой на форуме стала покупка французской Total 10% акций в проекте "Новатэка" по сжижению газа в Арктике), то для российского бизнеса, связанного с Британией и США, перспективы мрачные, говорится далее.

Последствия отравления Скрипалей, вероятно, и впредь будут наносить бизнесу урон. Все больше российских компаний, по-видимому, будут избегать Лондонской фондовой биржи, сообщил изданию российский инвестиционный банкир. "Если они всех собираются положить под микроскоп и заставить доказывать, что ты не верблюд, это просто того не стоит", - сказал он.

По словам партнера российской юридической фирмы "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Джеймса Уорлика, он не припомнит, когда отношения с США были хуже. Он опасается, что американский бизнес может столкнуться с преградами и даже судебными тяжбами, а все большее число российских компаний - с санкциями.

"Подобные предостережения только подтверждают мировоззрение Путина, - комментируют авторы статьи. - Не упоминая США, он посетовал, что распространение ограничений и санкций подавляет многополярный миропорядок в экономике. "Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается: это совсем не футбол и не дзюдо. Это просто хаос", - заявил Путин.

"Обычно на ПМЭФ присутствуют один или два иностранных лидера, выступающих в качестве фона для Путина, который произносит главное обращение, рекламируя Россию в качестве места для инвестиций. Однако в этом году на сцену вместе с Путиным вышли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава МВФ Кристин Лагард и вице-президент Китая Ван Цишань. У них было нечто общее: к ним неуважительно отнесся, оттолкнул или еще как-то раздражил Трамп", - отмечает колумнист Bloomberg View Леонид Бершидский.

"Форум в этом году сумел превратиться в группу поддержки для людей, обиженных Трампом, но в заготовленных речах высокие гости избегали упоминания имени президента США", - пишет журналист.

"Для формирования широкой антитрамповской коалиции существуют причины, но она никогда не сформируется вокруг Путина - наиболее активно настроенного против Америки члена группы. Он бы был еще менее надежным, чем Трамп. Неопытный Макрон также не может стать убедительным лидером, Япония слишком сосредоточена на региональных интересах, Китай невосприимчив к чьему-либо влиянию, а международные институты имеют мало значения без США и вынуждены сохранять нейтралитет", - заключает Бершидский.

"Пять лет подряд мы, президенты важнейших мировых информагентств, обязательно приходим на встречу с царем Владимиром Путиным, который принимает нас в Санкт-Петербурге очень пышно, оказывая всевозможные знаки внимания", - пишет в статье в La Vanguardia Хосе Антонио Вера, президент информагентства EFE.

"На сей раз мы встретились с Путиным, который был наиболее близок к людям по сравнению с тем, что мы видели на протяжении этих лет", - говорится в статье.

Путин был в хорошем настроении, несомненно, сознавая, что присутствие таких высоких гостей, как Эммануэль Макрон, Кристин Лагард, премьер-министр Японии или один из вице-президентов Китая, принесло успех Петербургскому международному форуму этого года, утверждает автор.

"Путин излагал свои мысли с привычными для него четкостью и решительностью. Отношения с Трампом не улучшаются, а наоборот, ухудшаются. Он сказал мне это с той же убежденностью, которой остается верен, когда отрицает, что стоит за русскими хакерами, которые предположительно вмешиваются во внутренние дела таких стран, как Великобритания и Испания", - сообщает автор.

По мнению автора, Путин сейчас "еще больше убежден в своих идеях: его девиз - ни в чем не уступать, потому что иначе его примут за слабого лидера. А он - лидер категоричный, с неизменными идеями".

Путин "считает свою внешнюю политику четкой и лишенной внутренних противоречий, а политику США - "несколько дезориентированной", передает автор. В заключение он замечает, что Путин по-прежнему выглядит на 10 лет моложе своего возраста.