Короткий танец Брижит Макрон в России

Чета Макрон отправилась в Россию 24-25 мая на Экономический форум в Санкт-Петербурге. Пока Эммануэль Макрон вел переговоры с Владимиром Путиным о войне в Сирии и о выходе Америки из соглашения по иранской ядерной программе, Брижит Макрон 24 мая отправилась на вечеринку в "Упсала-Цирк", где выступают беспризорные дети и подростки, и сделала там несколько танцевальных па, пишет журналист Le Figaro Антонен Клеман.

Этот российский цирк был основан в Санкт-Петербурге около двадцати лет назад театральным режиссером Ларисой Афанасьевой. "Упсала-Цирк" является местом для социальной адаптации российских беспризорных детей и подростков, цель организации - создание для них альтернативы уличной жизни, отмечает автор статьи.

Брижит Макрон, чувствительная к любым социальным инициативам по инклюзивному образованию, которое является излюбленной темой первой леди, пришла туда, чтобы узнать о результатах подобного метода цирковой педагогики - когда днем с детьми проводят занятия профессиональные цирковые тренеры, а вечером дети участвуют в спектаклях, поясняет Клеман.

Свой визит она завершила на сцене, где присутствовали 70 детей, как это можно увидеть на видеоролике в Instagram руководителя аппарата первой леди Тристана Броме. Мадам Макрон действительно станцевала русский традиционный танец казачок, где очень быстрые движения сопровождаются хлопками, сообщает журналист.