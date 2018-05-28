Макрон-Путин: неоднозначный итог встречи на высшем уровне

После визита президента Макрона в Санкт-Петербург дипломатические расхождения остались. Но экономические отношения были снова пущены в ход, пишет корреспондент Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

В ходе своей первой поездки в Россию, на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге Эммануэль Макрон, разрываясь между интересами дипломатии и бизнеса, постарался разогнать "враждебные ветры" с целью сблизиться с Россией Владимира Путина. В пятницу французский президент был в хорошей форме и, сидя рядом с хозяином Кремля, множил душевные жесты и дружественные речи, цитируя Достоевского, Толстого и Солженицына, в надежде "восстановить доверие" и перевернуть страницу "взаимного непонимания", говорится в статье.

Такой энтузиазм был встречен российской политико-экономической элитой со сдержанным оптимизмом. "Чувствуется, что Макрон искренен в своих робких попытках к сближению, - признался Les Echos один из либеральных деятелей Андрей Шаронов. - Но его длинное выступление с несколько искусственными литературными ссылками так и осталось лишенным реальных предложений. Судя по всему, Макрон хочет сильно отскочить в сторону от Вашингтона и от Москвы, не делая выбора между ними..."

По крупным дипломатическим досье сближение ощущалось скорее в тоне, нежели в конкретике, полагает автор.

Елисейский дворец и Кремль еще далеки от достижения договоренности о способах "дополнить" соглашение по иранской ядерной программе, отброшенное Вашингтоном. Не было дано нового импульса ни одной инициативе по поводу мирного процесса на Украине. По Сирии два президента, конечно, объявили о создании "механизма" координации переговоров о политическом переходном процессе. Однако остались разногласия по вопросу использования Дамаском химического оружия. Тема была лишь затронута, дабы не раздражать друг друга, отмечает Кенель.

В экономическом плане, наоборот, с приездом Эммануэля Макрона в результате двусторонних переговоров на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, считающемся "русским Давосом", реально была запущена новая динамика. Выступая перед предпринимателями обеих стран, Эммануэль Макрон призвал французские компании "к гораздо большим достижениям" в России, передает журналист.

"Он отправил им ясный сигнал. Мы ждем продолжения", - выразил надежду присутствовавший там российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

От гигантского концерна Total до бретонского малого предприятия Olmix, включая Suez, Dalkia, Poma, Auchan, Orpea... - пятьдесят французских компаний подписали соглашения на фоне президентского визита, говорится в статье.

"Значит, ничто не помешает развитию наших отношений, даже санкции других стран!" - воскликнул олигарх Геннадий Тимченко, один из дирижеров этого партнерства.

Так была совершена попытка отвести угрозу новых американских санкций, тучи которых, из-за их экстерриториальности, все же сгущаются над французскими инвестициями в России, заключает Кенель.