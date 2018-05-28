Во французские спецслужбы мог проникнуть Китай

Арест двух бывших французских агентов, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Китая, может стать делом государственной важности, пишет корреспондент Le Temps в Париже Ришар Верли.

Легендарный директор службы внешней документации и контрразведки в 1970-е годы, в разгар холодной войны, Александр де Маранш (1921-1995) любил напоминать собеседникам, что он был неподкупным, имея личное состояние и поместье как выходец из аристократической семьи. Судя по всему, совсем иначе обстояли дела у двух бывших агентов Генерального директората внешней безопасности (DGSE), которых арестовали в декабре, предъявив следующие обвинения: "предоставление иностранной державе информации, затрагивающей коренные интересы страны", "сговор с иностранной державой", "сбор информации, посягающей на коренные интересы страны", "компрометация секретной информации в сфере национальной обороны лицом, обладающим доступом к государственной тайне", говорится в статье.

Дело было открыто общественности в передаче Quotidien на телеканале TMC и в пятницу утром было практически подтверждено министром обороны Флоранс Парли. Когда два агента предали свою родину, они, "весьма вероятно", состояли на службе, пояснила она. Как раз в эти дни, замечает автор, Эммануэль Макрон совершал двухдневный визит в Санкт-Петербург к Путину, бывшему офицеру КГБ.

Пока ничего не сообщается о личностях двух агентов и об обстоятельствах, способствовавших их разоблачению. Однако продление их содержания под стражей и задержание супруги одного из них свидетельствует о серьезности обвинений. Под наблюдением следователей находится Китай, спецслужбы которого "перевербовали" двух французских агентов, указывает Верли.

По данным Le Monde, два задержанных экс-агента "в частности подозреваются в поставке информации о методах работы французской внешней разведки".

Сразу после прихода в Елисейский дворец Макрон в июне 2017 года назначил новым директором DGSE Бернара Эмье, бывшего посла Франции в Великобритании и в Алжире, говорится в статье.

Эксперты французского разведсообщества периодически выражают обеспокоенность проникновением спецслужб иностранных держав, принимая во внимание максимальную мобилизацию агентов в связи с исламистской угрозой, указывает корреспондент.

"Приходилось одновременно производить ответные действия по всем заданиям", - тревожно отмечал бывший агент главного управления безопасности МВД (DST) Поль-Луи Воже в своей книге "Я не мог ничего сказать". В частности, он упоминал о том, как трудно сфокусироваться на исламистах и параллельно вести наблюдение за "студентами-шпионами на французской территории, часто китайскими", передает автор статьи.