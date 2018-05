28 мая 2018 г. Эндрю Крамер | The New York Times Впечатляющий новый стадион в Калининграде затмил местную команду Крупнейшей победой калининградского клуба "Балтика" The New York Times называет футбольное поле. Возвышающийся над прежде неразвитым заболоченным районом, гигантский сверкающий стадион за 280 млн долларов - один из шести, построенных к Чемпионату мира-2018. Автор статьи Эндрю Крамер отмечает, что даже по меркам Чемпионата мира новые стадионы не соответствуют той немногочисленной публике, которую привлекают местные команды вроде "Балтики". Их строительство, оцениваемое в сумме в 11 млрд долларов наряду с инфраструктурой, служит примером того, как спорт стал неотъемлемой частью делового сотрудничества Кремля и российских олигархов, говорится в статье. По словам замдиректора Transparency International Ильи Шуманова, стадионы для Чемпионата мира стали способом наградить бизнесменов со связями. Он сказал изданию: "Авторитарные режимы обожают крупные спортивные проекты. Из бюджета выделяются огромные суммы. Это одновременно хлеб и зрелища". Выгодная сделка в Калининграде досталась Арасу Агаларову, одному из самых состоятельных россиян. "У Агаларовых очень хорошие связи в Азербайджане, в России и в Соединенных Штатах", - сказал Шуманов. "Стадион в Калининграде - из тех, что достались городам, где нет футбольных команд высшего эшелона, - пишет The New York Times. - В одном из случаев стадион на 45 тыс. мест вырос в Саранске, городе с населением в 297 тыс. человек". "Жители Калининграда ломают голову над тем, что делать со стадионом после Чемпионата мира, - продолжает издание. - На площадке вместимостью 35 тыс. мест в июне пройдут четыре матча в рамках турнира, а затем она отойдет команде "Балтика", матчи которой в прошлом году привлекали в среднем по 4 тыс. зрителей". По словам доцента кафедры философии в Калининградском университете Вадима Чалого, чрезмерно большой стадион привел бы в замешательство Иммануила Канта. "Идея достижения некой высшей цели с обогащением в качестве мотива полностью противоречит Канту. Он всегда считал, что высшей целью является мораль и ничто иное", - сказал Чалый, имея в виду заявленную выгоду от стадионов, такую как укрепление имиджа России в мире. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что стадион и расходы на футбол пойдут Калининграду только на пользу. "Это позволило оплатить новое асфальтовое покрытие на дорогах, модернизацию аэропорта и засыпку болот", - передает The New York Times. "Остров был болотом, где росли одни камыши, - сказал Алиханов изданию. - Если бы мы не построили стадион, мы бы никогда там ничего не построили". "Недоумение усугубляет тот факт, что в Калининграде уже был стадион. Открытая в 1900 году, это одна из старейших футбольных арен Европы", - отмечается в статье. "По словам критиков, было бы намного дешевле восстановить этот стадион", - указывает газета. Но по данным исследования, проведенного Фондом борьбы с коррупцией, экономия на спортивном строительстве не входила в задачи последних лет. "Было установлено, что 19 из 24 крупных строительных контрактов на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи достались компаниям, связанным с высокопоставленными чиновниками, в том числе компании, которую возглавляет бывший партнер президента Владимира Путина по дзюдо. Затраты на строительство в среднем оказались в четыре раза выше изначальных оценок. Группа Навального подсчитала, что подготовка каждого олимпийского события обошлась в 510 млн долларов", - сообщает The New York Times. Источник: The New York Times