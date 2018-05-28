Как Россия подвергает своему влиянию кризисные страны Африки

Москва расширяет свое влияние в Африке, уверен журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Давид Зигнер.

В отличие от Франции и Китая, чье присутствие в Африке всем известно, о скрытом и прежде всего военном влиянии России на страны Африки общественность узнает лишь постепенно. Чаще всего оно начинается с поставок оружия и технического оборудования армии, затем следует участие военных инструкторов. При этом граница между инструкторами и наемными солдатами часто размыта, а их задачи расплывчаты, отмечает Зигнер. Таким образом Москва сделала себя незаменимой в Судане, Анголе, Мозамбике и Нигерии. Тесная связь существует также с Эфиопией и Зимбабве. Поражение в этом смысле Россия потерпела лишь в Джибути, где русские хотели создать военно-морскую базу, говорится в статье.

Особенно важной является для Кремля с начала этого года Центральноафриканская Республика, являющаяся очагом напряженности. Россия, благодаря сделанному Совбезом ООН исключению, получила разрешение поставлять в регион оружие для находящейся в упадке армии. Вместе с оружием в Банги, столицу Центральноафриканской Республики, Кремль направил и пятерых солдат, а также 170 "гражданских инструкторов". Однако в случае с мнимыми инструкторами речь, очевидно, частично идет о членах частных военных компаний Sewa Security Services и Wagner PMC, которые уже участвовали в конфликтах в Сирии и на Украине, уверен журналист.

При этом за то, что ведущую роль в регионе теперь играет Россия, несет ответственность и Франция, которая, отозвав свои войска в октябре 2016 года, оставила в регионе вакуум безопасности. Теперь он заполняется Россией, так как на собственную армию местное правительство пока положиться не может, отмечает Зигнер.

Центральноафриканская Республика располагает многочисленными полезными ископаемыми: алмазы, золото, платина, уран и нефть. Как и в других африканских странах, за военным участием России следует и экономическая активность. Так, особенно активны в субсахарском регионе такие компании, как "Газпром" и "Роснефть" (энергетика), "РУСАЛ" (рудники), "Росатом" (ядерные реакторы) и "Росэксимбанк". Объем торговли России с Африкой интенсивно растет, говорится в публикации.

Франция опасается потерять влияние на своих "задворках". Согласно оценкам, в Центральноафриканской Республике находятся уже 1,4 тыс. вооруженных россиян. Кроме того, деятельность, очевидно, ведут и эксперты по дезинформации, которые, прежде всего, занимаются антифранцузской пропагандой. Многие из тех, кто занимает сегодня в Африке руководящие должности, в свое время получали образование в СССР. Россия во многих регионах извлекает выгоду из своего антиколониального, антизападного имиджа из времен холодной войны. В Центральноафриканской Республике, стране с большой неприязнью как к французам, так и к ООН, такая идеология освобождения, какой бы фальшивой она ни была, является ценным ресурсом, констатирует журналист.