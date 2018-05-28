Йенс Столтенберг: "Нам нужен этот диалог"

Украина, Сирия, отравление Скрипаля - в отношениях между Россией и НАТО есть много споров. Несмотря на обостряющуюся конфронтацию и взаимные обвинения, альянс ищет диалога с Москвой, пишут журналисты немецкого издания Der Spiegel Маттиас Гебауэр и Петер Мюллер.

"Мы встретимся в следующий четверг на Совете Россия-НАТО, чтобы продолжить диалог с Россией", - заявил в разговоре с изданием генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Диалог с Россией не прост, однако именно поэтому он так важен, - добавил Столтенберг. - Нам нужен этот диалог, чтобы улучшить наши отношения и снизить напряженность".

"Мы говорили об Украине, военной прозрачности, сокращении рисков и военных учениях. Эти темы по-прежнему остаются актуальными. Мы должны управлять нашими отношениями с Россией, чтобы, среди прочего, гарантировать, что инциденты не выйдут из-под контроля", - подчеркнул генсек НАТО.

Германия уже на протяжении нескольких месяцев настаивает внутри альянса на встрече Совета Россия-НАТО с послами альянса. Несмотря на все более конфронтационный тон НАТО по отношению к России и вынужденное сокращение числа российских представителей в альянсе после скандала вокруг отравления Скрипаля, Берлин не хочет полностью закрывать канал переговоров и видит во встрече Совета Россия-НАТО возможность несколько восстановить доверие, отмечают авторы публикации.

При этом тем для обсуждения на заседании достаточно. Так, с большим беспокойством НАТО наблюдает за перебазированием российского ракетного комплекса "Искандер" в Калининградский регион. Сейчас, согласно анализу НАТО, российские ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, размещены непосредственно на восточной границе альянса, говорится в статье.

НАТО, в свою очередь, хочет просигнализировать России, что даже учения, призванные доказать боеготовность альянса, союз проводит открыто, а не за кулисами. Так, на осень запланированы крупномасштабные учения под кодовым названием "Единый трезубец" в Норвегии, а летом пройдут учения "Удар сабли" в Польше и Литве. Россия всегда интерпретировала учения НАТО вблизи своей западной границы как провокацию, поэтому альянс хочет огласить свои планы и предотвратить таким образом российские теории заговора. К тому же НАТО хочет знать, когда и какие учения будут проводить и россияне, отмечают журналисты.

В Берлине по поводу предстоящей встречи не строят иллюзий. Вместо конструктивного диалога там ждут скорее жестких обвинений с обеих сторон, от россиян ожидается резкое осуждение действий Запада после отравления Скрипаля, передает издание.