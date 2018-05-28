Глава МИД Германии рискнул покуситься на традиции немецких социал-демократов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в значительной мере ужесточил тон в отношении России, обвинив Москву в "агрессивных действиях" на Украине и в "набирающем обороты враждебном поведении". Многим его коллегам по СДПГ подобный курс не по душе - в понедельник однопартийцы Мааса буду обсуждать политику в отношении России, и министр должен будет пояснить, аргументировать и отстоять свою позицию перед коллегами по партии, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Неужели политика Вилли Брандта, нацеленная на сближение, осталась в прошлом? Поддержка СДПГ - на уровне 20%, партия крайне взбудоражена - неужели Маас хочет лишить ее последнего надежного якоря? - спрашивает автор публикации Майк Сцимански.

По словам внешнеполитического эксперта СДПГ Нильса Шмида, "восточная политика - одна из глубинных основ программы социал-демократов. СДПГ после неоднократных провальных выборов находится в состоянии глубокой неуверенности и поэтому особенно чувствительна в этом вопросе". Руководство партии, отмечает автор, всеми силами старается не допустить ощущения, что смена курса - вопрос решенный. "Накал страстей внутри партии снизился после визита Мааса в Москву, который продемонстрировал: диалог с Россией ведется", - отмечает журналист.

"Однако одних разговоров многим недостаточно. Социал-демократы на Востоке Германии недовольны охлаждением отношений с Россией после вступления Мааса в должность", - говорится в статье.

Мартин Дулиг, министр экономики Саксонии, считает, что "необходимы новые действия, чтобы выйти из нынешнего оцепенения", и не только в экономических отношениях - гораздо важнее восстановить мир. Сирия, Иран - Германии нужна Россия "как партнер, а не как противник". Политик выступает за то, чтобы в ответ на каждый шаг России в сторону улучшения ситуации на Украине происходило смягчение санкций. "Я считаю, что для того, чтобы ситуация пришла в движение, первый шаг должен быть сделан Евросоюзом", - заявил Дулиг.

Эта позиция, отмечает Сцимаски, имеет поддержку в верхушке СДПГ. Так, зампредседателя партии Мануэла Швезиг, глава правительства Мекленбурга-Передней Померании, также выступает за нормализацию отношений с Москвой. Слышны голоса в поддержку этой стратегии и в Западной Германии. Например, Борис Писториус, глава МВД Нижней Саксонии и член правления СДПГ, говорит о том, что "без России не будет европейской мирной политики". Он указывает на "восточную политику" Брандта, основой которой был тезис "перемены через сближение".

Писториус высказывает сомнения относительно эффективности штрафных мер Евросоюза. По оценке экспертов, ущерб для немецкой экономики составляет свыше 7 млрд евро. При этом "санкции, похоже, укрепляют внутриполитические позиции Путина", говорит Писториус, предлагая пересмотреть их. "Если цели не достигнуты, следует задать себе вопрос, верно ли были выбраны инструменты для их достижения", - указывает он.

"Почему Маас решился на смену курса в отношении России? - говорится далее в статье. - Одни считают, что он хотел дистанцироваться от дружественного к Москве курса своего предшественника Зигмара Габриэля, чтобы утвердить собственную позицию. Другие напоминают, что и на посту министра юстиции для Мааса были важны такие темы, как правовая государственность и права человека".

"Все хотят диалога, - подчеркивал Хайко Маас в интервью SZ, - однако диалог ради диалога - это полумера. Я хочу результатов". Для этого, уверен министр, "следует говорить и о проблемах - иначе продвинуться вперед невозможно".

Председатель СДПГ Андреа Налес поддерживает Мааса - она тоже считает, что одним лишь дружелюбием в отношении Москвы многого не добьешься.