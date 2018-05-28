Мир молодых "русских немцев"

В Баварии проживают в общей сложности 250 тыс. выходцев из бывших республик СССР. Молодое поколение строит карьеру, мечтает об автомобилях Mercedes и уважительно относится к Владимиру Путину. О том, как все это сочетается между собой, в своей статье на сайте Sueddeutsche Zeitung пишет журналистка Екатерина Венкина.

"Моей первой машиной обязательно будет Mercedes, для начала подержанный", - говорит в беседе с журналисткой Мартин Вебер (имя было изменено. - Прим. ред.). Потом он купит себе новый, делится планами 18-летний молодой человек.

Внешне Мартин напоминает Леонардо Ди Каприо в его роли в фильме "Волк с Уолл-стрит": "в его рассказе фигурируют пятизначные суммы, которые он якобы заработал, участвуя в онлайн-трейдинге, но потерял "в результате глупой ошибки". IQ у него 148 - такой же умный, как Альберт Энштейн", - передает автор.

"Вебер представляет собой молодое поколение "русских немцев", которые чувствуют себя комфортно в обеих культурах. Он учится в Мюнхене на машиниста - деталь биографии, мало связанная с Уолл-стрит, однако параллельно работает финансовым консультантом в одной компании. Его планы впечатляют: к 25 годам, по словам молодого человека, он уже заработает свой первый миллион. Его цель - сфера недвижимости", - повествует журналистка.

В общей сложности в Баварии проживают около 250 тыс. выходцев с территории бывшего СССР. "Большинство считалось хорошо интегрированным, пока в 2016 году шоком для общественности не стали демонстрации (...), в ходе которых "русские немцы" вышли на улицы, выражая свой гнев по поводу якобы имевшего места изнасилования мигрантом девочки с русскими корнями - история оказалась выдумкой, которую подхватили и раздули российские СМИ. После этого инцидента встал вопрос: не создали ли те, кто приехал с Востока, параллельного общества?" - пишет Венкина. "К какой стране готовы демонстрировать лояльность эти люди? Чем вообще живет молодое поколение "русских немцев?"

Мама Мартина Вебера тоже ходила на антимигрантские демонстрации. Он сам мало что может сказать на эту тему. "Однако политическая ситуация в России очень его заботит. Он приехал в Германию с родителями, братьями и сестрами, когда ему было 5 лет. Специалисты по вопросам миграции классифицируют таких, как Мартин и его сверстники, как "привезенное поколение". Российские реалии для него параллельный мир, как Зазеркалье для Алисы", - говорится в статье.

"В то время как более старшее поколение "русских немцев", приехав в Германию, до сих пор не может справиться с ностальгией, молодежь нередко расценивает свой статус как привилегию", - пишет журналистка.

"Дома я русский, с немцами я немец", - говорит Вебер. "Свои знания о внутренней политике России они черпают из социальных сетей и других СМИ - или от родителей", - передает автор.

Согласно результатам исследований, проведенных Фондом имени Ганса Зайделя в 2017 году, две трети выходцев с территории бывшего СССР интересуются политикой. "Несмотря на то, что Мартин Вебер вырос в Германии, он поддерживает Путина - сильного мужчину с кубиками пресса и убедительной риторикой".

"Путин сделал реально много хорошего для России", - уверен молодой человек. "Он исправил то, что было разрушено".

Мартин давно понял, что должен стараться, повествует автор. В разговоре он охотно упоминает о том, что может придать ему высокий статус: вилла, Mercedes, деньги.

Но есть среди его поколения и те, кто отгораживается от новой родины и переживает внутренний раслад. "Это и показали демонстрации двухлетней давности. Путин и Mercedes - в этих двух понятиях отражаются и две системы ценностей, которые сосуществуют друг с другом".

Для священника-евангелиста Гельмута Кюстенмахера это не является чем-то удивительным. Он работает в Ингольштадте с мигрантами: "Когда они видят и слушают Путина, они говорят: да, это наш человек. Но дальше в этом возрасте мысли не идут".

17-летняя Маша из Ингольштадта учится в гимназии. "Она привыкла жить в реалиях нескольких политических дискурсов. Ее мама из Новосибирска, отец из Казахстана. Маша родилась уже после того, как родители переехали в Германию", - передает SZ.

"Я считаю, что все зависит от точки зрения", - говорит она о разных оценках происходящего в России и Германии. "Немецкие СМИ представляют Путина как отрицательную, но сильную личность, российские СМИ только как позитивную. Правда где-то посередине".

"Я не сужу о том, кто прав, - уточняет она. - Если две стороны представляют диаметрально противоположные позиции, мне ясно, что ни одна из них не говорит всей правды", идет ли речь об антироссийских санкциях или об отравлении Скрипаля.

23-летняя Екатерина Руслякова живет в Баварии с 2017 года - пока она пребывает в эйфории от начала нового этапа, больше всего ее впечатляют поездки по Европе. "Невероятно, как можно путешествовать без всех этих пограничных контролей", - удивляется она. Екатерина родилась в деревне Красногорское на Алтае. Она - представитель поколения "путинейджеров". "Всю мою жизнь президентом в России был Владимир Владимирович", - говорит она.

"Русские немцы" - это своеобразный народ. В наших деревнях дома выкрашены в белый цвет. Все чисто и аккуратно. Возможно, мы унаследовали это от наших предков-немцев", - рассказывает Екатерина.

В Германию она приехала после учебы в Санкт-Петербурге, куда перебралась из Энгельса. В Германию она поехала для того, чтобы "открыть для себя новые горизонты".

"Свою душу кочевника она, возможно, унаследовала от предков. Их тоже бросало по миру: более 250 лет назад Екатерина Великая привезла в Россию многих своих соотечественников-немцев. Сталин депортировал их в Сибирь. Сегодня их потомки формируют в Германии новый мир: мир сторонников Путина, инакомыслящих и сомневающихся", - пишет в заключение журналистка.