28 мая 2018 г. Тони Аллен-Миллс | The Times Светлана Лохова: "Я преследуемая мать, а не Мата Хари" Корреспондент The Times Тони Аллен-Миллс взял интервью у Светланы Лоховой - специалиста Кембриджа по советской разведке, которой приходится скрываться из-за сообщений прессы о том, что она якобы соблазнила Майкла Флинна. "Не могу отрицать, что я русская. И не могу отрицать, что я женщина", - сказала Лохова. "Это тоже неоспоримо, учитывая, что она сидит передо мной с поднятой рубашкой и кормит грудью ребенка", - пишет журналист The Times. "Ей всего 37 лет, и ее должно ждать будущее в науке, наполненное перспективами, наградами и престижем. Вместо этого она бежала из своего дома в Лондоне и укрылась за 600 миль в доме одного из друзей", - говорится в статье. Каким-то образом Лохова, согласно газетам, стала играть ключевую роль в расследовании предполагаемого сговора Трампа с Путиным и оказалась "серийной соблазнительницей" американской и британской шпионской верхушки. "Меня обвиняют не просто в том, что я шпионка, но и в том, что я спала со всеми этими влиятельными мужчинами, - сказала она. - Я пытаюсь обратить это в шутку, но это невероятно расстраивает". "Я пишу о разведке, а не занимаюсь ею на практике, - вздыхает Лохова. - Сэр Алек Гиннесс не является шпионом лишь потому, что сыграл Джорджа Смайли. Нужно уметь проводить различия". Все началось с немного неприличной открытки и одного из тех скрытных ужинов в Кембридже, во время которых устанавливаются связи, происходит обмен идеями, а талантливая молодежь показывает свои способности, пишет The Times. В феврале 2014 года ужин устраивал бывший глава MI-6 и руководитель Пембрук-колледжа сэр Ричард Диарлав. Среди гостей был профессор Кристофер Эндрю, специалист по истории MI-5 и председатель семинара по разведке в Кембридже. "Важным гостем в тот вечер был Майкл Флинн, на тот момент глава оборонного разведывательного управления Пентагона и впоследствии ненадолго выбранный Трампом на пост советника по национальной безопасности США, - говорится в статье. - Наиболее яркой представительницей кембриджской молодежи, приглашенной, чтобы поразить гостей образцом своего новаторского исследования в области разведки, стала Лохова, бывшая тогда одной из магистранток Эндрю". Лохова работала над связями с разведкой Иосифа Сталина. В московском архиве она обнаружила один занимательный документ и решила показать его Флинну. "Это было изображение беломраморной статуи, видимо, из одного из берлинских музеев, изображающей объятия двух полуобнаженных фигур. На обратной стороне 33-летний Сталин написал любопытное письмо 16-летней девушке, которую он знал и которой, очевидно, восхищался", - сообщает The Times. Среди прочего там говорилось: "Целую вас ответно, и не просто целую, а горррррячо (просто целовать не стоит)". "В документе проявлялась человеческая сторона Сталина, что могло быть в новинку для Флинна - это просто интеллектуальный фокус, который в Кембридже любят показывать гостям", - отмечается в статье. Лохова не думала, что несколько пикантный анекдот в итоге станет главным доказательством среди утверждений о том, что ее задачей было соблазнить Флинна, якобы с целью шантажировать его или иным образом его завербовать. После ужина, по словам Лоховой, Флинна увела его служба безопасности. "Но от преследующих ее журналистов она вскоре узнала, что другой присутствовавший на ужине американец опровергает ее версию. Бывший сотрудник Белого дома, 73-летний Стефан Халпер, работавший при нескольких республиканских администрациях, - пожизненный сотрудник Магдален-колледжа в Кембридже. До недавнего времени он был видным участником семинаров по разведке", - говорится в статье. "Халпер сообщил журналистам, что видел, как я ухожу с ужина вместе с Флинном", - сказала Лохова. В американских СМИ Халпера называют информатором ФБР, который проник в избирательную кампанию Трампа и докладывал о связях с Россией. Лохова характеризует его как "неисправимого ненавистника России в духе холодной войны", которого, видимо, встревожила готовность кампании Трампа к взаимодействию с Москвой. "Он крупный мужчина, довольно потный и очень неприятный, - рассказала Лохова. - Он приходил на мои лекции, рассиживался в первом ряду, потом засыпал и громко храпел. Я от него бежала как от как чумы, потому что он все время грубил. Мне приходилось быть вежливой, потому что в университете он был высокопоставленным лицом с большими деньгами [для финансирования исследований. - Прим. The Times]. Мы были вынуждены с этим смиряться, но его поведение очень обескураживало". По мнению Лоховой, намеки Халпера были причиной появления новостей, в которых поднимались вопросы о ее способности получить доступ к архивам российской разведки и преувеличивалась степень ее связей с Флинном. По мере того как буря вокруг российского вмешательства усиливалась, о Лоховой широко сообщалось, что она получала от Флинна электронные письма с подписью "Генерал Миша", якобы сидела рядом с ним на ужине в Кембридже, Флинн пригласил ее в Россию и, конечно, у них была интрижка. "Меня обвиняли во всевозможных вещах - любовь, секс, деньги. Разумеется, я все это отрицаю, - сказала Лохова. - Я просто хочу добавить, что меня никогда не допрашивали какие-либо власти. Очевидно, что, если бы были какие-то сомнения в том, кто я и чем я занимаюсь, меня бы допросили. Мне нужно продолжать исследования без того, чтобы моя жизнь была поставлена с ног на голову. Вместо этого мне все еще приходится объясняться, в то время как Халпер скрывается". Лохова пожаловалась на Халпера в Магдален-колледж, депутату своего округа и написала Терезе Мэй. "Либо я российская шпионка и есть реальные опасения, либо Халпер сошел с ума и лжет", - сказала она. "Уроки из опыта Лоховой очевидны. Если имеешь отношение к миру разведки, не будь русским, не будь женщиной и не будь умным. Вы станете подсадной уткой для фантазеров и женоненавистников, а также одновременно друзей и врагов Трампа", - делает вывод издание. Источник: The Times