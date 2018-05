28 мая 2018 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post Лидер Чечни использует чемпионат мира, чтобы расширить свое влияние на Ближнем Востоке "Там были двугорбый верблюд, фейерверки, световое шоу с 3-D лазером и наследный принц Абу-Даби", - пишет The Washington Post. "Так в Грозном, столице Чечни, российского региона, открыли в мае большой отель песочного цвета, - сообщает автор статьи Эми Феррис-Ротман. - Стилизованный под арабский рынок, элитный объект недвижимости стал первым в преимущественно мусульманской республике, построенным при иностранном спонсировании. Как и в случае с другими грядущими мероприятиям, деньги поступили из арабского мира". "В начале июня в отель приедут его первые гости - национальная футбольная команда Египта, которая будет готовиться в Чечне к ЧМ. Хотя в республике не пройдет ни одного матча, то, что чеченский лидер Рамзан Кадыров направил приглашение, и то, что Египет его принял, показательно: амбиции диктатора на Ближнем Востоке растут", - говорится в статье. "От Эмиратов до Сирии Кадыров стремится стать частью более широкого мусульманского мира, действуя как полуофициальный посланник Кремля", - пишет Феррис-Ротман. "Роль России на мировой арене уже возрастает, и расширение влияния на Ближнем Востоке с его сетью альянсов советских времен важно для Кремля в смысле противостояния доминированию Запада и продвижения российских интересов", - отмечает автор. "Это очень разумная пиар-кампания, - считает Алексей Малашенко, директор по исследованиям московского института "Диалог цивилизаций". - Египет для Рамзана - еще одно окно для самостоятельного выхода в глобальное арабское пространство". Путин и Кадыров "необходимы друг другу как братья-близнецы", говорит Малашенко. "Представьте себе на секунду, что Рамзана больше нет, что он заболел или умер - там будет гражданский конфликт, гражданская война", - полагает эксперт. Крепнущая дружба Кадырова с фактическим правителем ОАЭ, шейхом Мохаммедом ибн Зайдом аль-Нахайяном, привела к созданию в прошлом году "Фонда Зайд", который учрежден в Грозном для поддержки местного бизнеса. Это первый российско-арабский проект такого рода. В апреле перевозчик Air Arabia открыл прямые рейсы между Грозным и ОАЭ, отмечает издание. "Помимо развития деловых связей с арабскими странами, Кадыров также проводил митинги солидарности с мусульманами рохинджа перед посольством Бирмы в Москве, послал полицейский отряд из Чечни в Сирию, восстановил мечеть в Алеппо и амнистировал жен и детей местных боевиков "Исламского государства"*", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post