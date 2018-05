28 мая 2018 г. Редакция | The Washington Post На шаг ближе к истинной истории сбитого над Украиной самолета "Когда 17 июля 2014 года над раздираемой войной Восточной Украиной был сбит самолет рейса 17 Malaysia Airlines, погибли 298 человек, следовавших из Амстердама в Куала-Лумпур. До сегодняшнего дня никто так и не призван к ответственности - но следователи продвигаются вперед. На этом преступлении видны отпечатки пальцев России, и она вела себя бесчестно перед лицом улик", - говорится в редакционной статье The Washington Post. В результате многонационального уголовного расследования под руководством голландцев на прошлой неделе последовало заявление, что ракета класса "земля-воздух", уничтожившая самолет, была выпущена из реактивной установки, базировавшейся в российской военной части, пишет издание. В рамках отдельного расследования, проводимого журналистами по материалам открытых источников, во главе организацией Bellingcat, была установлена личность офицера российской военной разведки, голос которого слышен на записи одного из перехваченных телефонных переговоров, во время которых обсуждалось размещение ракеты. "Этот человек идентифицирован журналистами как офицер ГРУ Олег Иванников", - говорится в статье. Российские официальные лица лживо заявляли, что ракета, должно быть, прибыла из украинских вооруженных сил; или что MH17 был сбит украинским истребителем; или что ракетная установка фактически находилась в контролируемой Украиной области, а не в регионе, где Россия спровоцировала сепаратистскую войну против Украины. Для подкрепления последней версии россияне даже сфабриковали текст на рекламном щите, который был показан на видео, говорится в статье. "Эта катастрофа отчетливо показала, в каких масштабах Россия готова использовать обман и дезинформацию, лишь бы уклониться от ответственности за свои действия. Нельзя допустить, чтобы такие методы препятствовали расследованию падения самолета. Также нельзя позволить, чтобы они разъедали открытые общества, в которых ценятся правда и соблюдение закона", - заключают авторы статьи. Источник: The Washington Post