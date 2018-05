28 мая 2018 г. Кэтлин Паркер | The Washington Post Каждый человек хочет уважения к себе. Владимир Путин - особенно "Рекламные материалы в Facebook, приобретенные Россией и обнародованные недавно Конгрессом США, обнажают четкие намерения сеять хаос в Соединенных Штатах и должны вызвать у американцев два чувства - опасливость и неловкость", - пишет обозреватель The Washington Post Кэтлин Паркер. "Кроме того, они содержат четкий сигнал американцам, исходящий от российского президента Путина: "Лезете в мои дела - я полезу в ваши", - считает автор. По мнению Паркер, американцами было легко манипулировать через соцсети, так как они не умеют сдерживать страсти и отличаются доверчивостью. "Российская модель - фактически модель Трампа: прислушайся к тому, что беспокоит людей, и разожги это беспокойство", - считает автор. Например, тем, кого беспокоит иммиграция в США, показывали в Facebook таблички "Захватчикам вход воспрещен". "Не вставая с кресла, Путин мог внедряться в души американцев, упрочивать предвзятость и возбуждать страсти настолько массово, чтобы создавать дух времени - или, что предпочтительно, буйную толпу", - говорится в статье. По мнению автора, теперь ясно, что хакерские взломы почты избирательного штаба г-жи Клинтон и Национального комитета Демократической партии означали: "Путин дал понять г-же Клинтон, на что он способен, - если ее изберут, ей стоит с ним считаться". "Буш удостаивал Путина уважения, смешанного с недоверием, а его преемник - нет. Пренебрежительное отношение президента Обамы к Путину в сочетании с осуждением российских выборов г-жой Клинтон в бытностьее госсекретарем - это, вероятно, подтолкнуло Путина дать сдачи на свой манер", - говорится в статье. "Многие страны видели, как мы лгали и вмешивались в их дела. Видели, как мы вторгались в государства и создавали военные базы. Нас переполняет гордость, какие мы добродетельные, но это может восприниматься другими как высокомерное хвастовство. В конечном итоге каждый человек хочет уважения к себе, а особенно, видимо, такие диктаторы и избранные ненадлежащим образом президенты, как Путин. В итоге мы опасливо подмечаем, что ради уважения они готовы почти на все", - заключает Паркер. Источник: The Washington Post